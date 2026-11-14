Trento-Virtus, Parente: «Un avversario che ha molti giocatori con talento offensivo»

Da Istanbul a Trento, il contachilometri non si ferma. Se in Eurolega la Virtus Costa Bologna stenta a tamponare l’emorragia in corso, in Italia invece c’è un primato da difendere con le unghie e con i denti. Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Trieste, le Vu Nere hanno regolato la Tezenis Verona per 95-81. Adesso, però, è il turno della Dolomiti Energia Trentino: una trasferta da non prendere sotto gamba, nonostante il record dica 3-4. Si tratta infatti di una squadra di EuroCup, abituata a una pallacanestro fisica e con molteplici interpreti in grado di mettersi in proprio.

Uno su tutti? Quincy Olivari. Dopo un cameo al fianco di LeBron James ai Los Angeles Lakers, il numero 8 bianconero sta facendo rumore da questa parte dell’oceano. I numeri parlano chiaro: in LBA i punti di media sono 19.1, mentre il fatturato scende a 14.7 in Europa. Sicuramente sarà lui l’uomo da tenere sott’occhio, insieme ai suoi due partner in crime: il duttile Isaiah Bigelow (13.7 punti) e il regista Darius Brown II (6.3 assist).

Dal canto suo, il club dell’Arcoveggio dovrà leccarsi le ferite continentali e imporre il proprio ritmo per 40’. Considerando che la formazione di Alessandro Rossi arriva da 4 KO di fila tra tutte le competizioni, l’idea è di pungerli mentre sono ancora vulnerabili. Virtus versus Trento: il secondo attacco più prolifico sfida la terza migliore difesa del campionato. Lo spettacolo è servito. La palla a due è fissata per domani sera alle 19.00 nella cornice della BTS Arena.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente prima di Trento-Virtus

«Sarà una partita dove la chiave potrà essere la responsabilità individuale negli 1vs1 in difesa, dove dobbiamo assolutamente fare un passo in avanti di squadra. Giochiamo contro un avversario che ha molti giocatori con talento offensivo e di contro dovremo essere molto intelligenti in attacco contro la migliore squadra del campionato per defensive rating, cercando di sfruttare il nostro ritmo che però dovrà partire dalla metà campo difensiva».

Le informazioni sulla partita

Dolomiti Energia Trentino vs Virtus Costa Bologna, Domenica 15 novembre ore 19.00, BTS Arena (Trento).

Arbitri: Guido Giovannetti, Francesco Cassina, Luca Attard.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Davide Casarin. Rientrano tra i disponibili Daniel Hackett e Tommaso Baldasso.

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