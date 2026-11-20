Ecco la fumata bianca: è fatta per il ritorno in bianconero di Awudu Abass. La Virtus Costa Bologna pesca dal mercato una sua vecchia conoscenza, aggiungendo così un ulteriore tassello di valore al proprio mosaico, già arricchito dal precedente ingaggio di Achille Lonati. Era nell’aria da qualche giorno, ma si attendeva esclusivamente la risoluzione dell’oneroso contratto con il Dubai Basketball. Si tratta di un innesto di qualità e di esperienza per le Vu Nere, che vanno così ad ampliare le rotazioni del proprio parco italiani.

La nota del club

«Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Awudu Abass fino alla fine della stagione. Un ritorno in bianconero per l’ala comasca che vanta in canotta Virtus 183 presenze, un risultato che lo pone 41° come presenze all-time del Club. In quattro stagioni – dal 2020 al 2024 – Abi ha collezionato con i nostri colori uno Scudetto, 3 SuperCoppe e 1 EuroCup. Nell’estate del 2024 il suo passaggio a Dubai Basketball, detentrice in carica dell’ultima Lega Adriatica e avversaria in Eurolega delle V Nere. Dopo due stagioni il ritorno sotto le Due Torri, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera a Bologna. Virtus Bologna dà il bentornato ufficiale a Awudu nella grande famiglia bianconera».

Il profilo adatto per la Virtus di Mumbrú

Ai margini del progetto tecnico del club emiratino, Awudu Abass invece ci rientrerà eccome in quello della Virtus Costa Bologna. Di fatto, l’identikit del 33enne nativo di Como si sposa alla perfezione con la filosofia di gioco di coach Mumbrú: abile nel post basso, credibile dall’arco, e duttile in difesa. L’ala italiana torna dunque all’ombra delle Due Torri, dopo la passata parentesi con le Vu Nere, dal 2020 al 2024, impreziosita dalla conquista di uno Scudetto, tre Supercoppe, e una EuroCup.

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