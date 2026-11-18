Mumbrú incontra il suo passato. Archiviata l’impresa contro il Panathinaikos, per la Virtus Costa Bologna è già tempo di paella. Ieri sera le Vu Nere hanno realizzato un’opera d’arte, ma come ribadito dal tecnico catalano nel post partita: «Bisogna continuare perché è solo una vittoria, la stagione è lunga e quindi non importa il risultato». Dopo gli ellenici, il calendario propone un’altra sfida ostica: il Valencia Basket, semplicemente i primi della classe.

Reduci da una stagione sensazionale, culminata con la prima Final Four d’Eurolega della loro storia, i Taronja non hanno intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. In estate, mezza Europa ha fatto la spesa a Valencia: Jean Montero si è accasato all’Olympiacos, Brancou Badio ha firmato per l’altra sponda di Atene, Jaime Pradilla si è unito ai Blancos, Braxton Key è sbarcato a Istanbul e, ultimo ma non per importanza, Sergio de Larrea si è trasferito in NBA, precisamente ai Dallas Mavericks.

Come se non bastasse, anche Pedro Martínez non ha resistito alle avances del Real Madrid. Dunque, le chiavi della squadra sono state consegnate al suo degno erede, Xavi Albert. E sul mercato? Beh, sono arrivati TJ Shorts II, Armoni Brooks e Nikola Mirotić, fra tutti. I volti sono cambiati, ma il parco divertimenti del Valencia è ancora aperto. Alla Roig Arena sono già cadute alcune big, vedi il Fenerbahçe e l’Hapoel Tel Aviv. Il record al momento è il migliore di tutta la competizione: 9-3.

Spinta dall’onda dell’entusiasmo, la Virtus vola in Spagna per giocarsi realmente le sue carte, con un bilancio complessivo che ammonta a 5 successi e 7 sconfitte. Come detto, Mumbrú si prepara a tornare per la prima volta da avversario in quella che è stata la sua dimora dal 2022 al 2024. Allora, è tutto pronto. La palla a due è fissata per domani sera alle 21 sul parquet della Roig Arena.

Coach Mumbrú presenta la trasferta di Valencia

«Ci troveremo di fronte una squadra che è simile a noi, dal punto di vista dello stile e del ritmo di gioco. Dovremo controllare il ritmo di Valencia, soprattutto perché giocano in casa e sono davvero in un buon momento, vengono da una serie di vittorie consecutive. Sono primi in classifica in Eurolega, quindi arriviamo in un ottimo momento di forma per loro. Proveremo a mettere in campo le nostre qualità e il nostro piano partita nel miglior modo possibile».

Il commento di Rasheed Bello alla vigilia di Valencia-Virtus

«La vittoria di ieri ci ha sicuramente ridato fiducia ed energia mentale in generale come squadra ma soprattutto per affrontare la partita di domani con maggiore consapevolezza. Ora recuperiamo e resettiamo. Vogliamo fare bene anche domani, contro un avversario forte come Valencia, che in questo momento guida la classifica».

Le informazioni sulla partita

Valencia Basket vs Virtus Bologna, Giovedì 19 novembre ore 21.00, Roig Arena (Valencia).

Arbitri: Oļegs Latiševs, Robert Vyklický, Adar Peer.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Davide Casarin. Rientra tra i disponibili Bobi Klintman.

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