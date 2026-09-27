Mumbrú dopo Varese: «Dobbiamo concentrarci sul migliorare passo dopo passo»

La Virtus Bologna travolge Varese nel primo test di campionato: 69-90. Le Vu Nere trovano tanti protagonisti diversi durante il corso della partita, arrivando a toccare il +25 sul finale di gara. Nonostante l’assenza di McDowell-White e Della Valle, la squadra di casa resta a contatto per tre quarti. Nell’ultima frazione di gioco, i bianconeri cambiano passo e si divertono, mandando in campo tutti e dodici i giocatori a referto.

Le dichiarazioni post partita di coach Álex Mumbrú

«Questa sera voglio iniziare facendo le congratulazioni ai miei giocatori, perché dopo la trasferta di Fenerbahce, il viaggio e la trasferta di Varese sapevamo avrebbero comportato una partita difficile a livello di campo e di energie. Sulla partita sapevamo che era una partita difficile per l’atmosfera e per i giocatori a roster. Anche se loro avevano fuori due giocatori importanti, la cosa importante per noi era rimanere concentrati, riuscendo così a controllare la partita e il ritmo per quasi tutti i 40′, nonostante durante il terzo quarto loro sono riusciti a riavvicinarsi grazie alla loro qualità e alla bravura del loro allenatore. Da parte nostra siamo stati bravi a tornare in attacco con ritmo e a riprendere la nostra aggressività difensiva.

Come abbiamo preparato la partita? Non abbiamo avuto tanto tempo per colpa della trasferta, cosa che ci ha obbligato a preparare la partita in viagigo. Loro hanno certamente tanti tiratori e noi quindi ci siamo concentrati sul cercare di controllare l’arco dei 3 punti e i rimbalzi di conseguenza. Sono molto bravi a fare una difesa molto dura, obbligandoci a girare ancora meglio il pallone tra di noi.

A che punto siamo rispetto alla semifinale di Supercoppa contro Milano, prossima avversaria martedì? Forse siamo al 10% in più rispetto al 50% della semifinale di Supercoppa, ma dobbiamo concentrarci sul migliorare passo dopo passo. Abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, quindi dobbiamo andare per gradi. Poi ci manca Kokila e per questo non abbiamo ancora fatto un solo allenamento tutti assieme al completo: adesso sta completando il recupero. Vediamo cosa succederà martedì ma noi andremo a Milano per vincere».

Il riepilogo della partita

Openjobmetis Varese vs Virtus Costa Bologna: 69-90

(21-26, 39-47, 58-68)

Openjobmetis Varese: Alviti 14, Duke 6, Villa 2, Nikolic 6, Hale 14, Librizzi 7, Renfro 8, Kamagate 5, Kangur, Roby 2, Ladurner, Ikangi 5.

Virtus Costa Bologna: Frazier 7, Carr 11, Casarin 2, Edwards 12, Baldasso 17, Baiocchi 1, Alston Jr. 17, Hackett 6, Ferrari 4, Diarra 2, Klintman 7, Diouf 4.

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