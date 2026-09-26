Varese-Virtus: le parole di Daniele Parente alla vigilia

Dopo il più che positivo approccio nell’esordio europeo contro il Fenerbahçe, la Virtus Bologna è chiamata a ripetersi su un campo alquanto ostico come quello di Masnago. Le Vu Nere affronteranno domani sera alle 19.00 un’avversaria ambiziosa e ben costruita, dotata di un reparto esterni con tanti punti nelle mani.

I bianconeri dovranno ricaricare le pile in fretta dopo le fatiche di ieri sera. Fondamentale sarà trovare risorse da tutti e dodici i giocatori a referto: in primis, dal gruppo di italiani. Davanti a un pubblico caldo come quello di Varese, servirà mantenere i nervi saldi per tutti i 40’, senza concedersi cali di concentrazione.

Il prepartita del vice allenatore Daniele Parente

«È la prima giornata di campionato, si tratta quindi di una partita sempre particolare. Arriviamo a Varese dall’impegno di Eurolega: a Istanbul abbiamo giocato una buona gara ma nonostante ciò non è arrivata la vittoria. Ci attende una gara tosta, contro una squadra che ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, allungando le rotazioni e aumentando il livello tecnico: i principi di gioco di Varese non sono cambiati, dunque dovremo fare molta attenzione alla transizione difensiva. Varese è una squadra che può fare canestro in tanti modi, soprattutto con le guardie: c’è talento offensivo diffuso sugli esterni che possono correre in transizione e punire con il tiro dall’arco, con Della Valle e Alviti su tutti ma in generale giocatori italiani che, soprattuto in casa, possono accendersi in qualsiasi momento. Il fattore campo per Varese è molto importante, sarà dunque necessario iniziare subito concentrati e mantenere alto il livello di concentrazione e di gioco per tutti i 40 minuti».

Le informazioni sulla partita

Openjobmetis Varese vs Virtus Costa Bologna, Domenica 27 settembre ore 19.00, Itelyum Arena (Varese).

Arbitri: S. Lanzarini, A. Valzani, G. Miniati.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Ancora indisponibile Kevin Kokila.

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