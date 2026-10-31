Verso Pistoia-Fortitudo, Cavina: «Abbiamo esaurito il bonus».

La settimana che ha seguito la sconfitta interna con Vigevano è stata complicata, tanto sul piano fisico quanto su quello mentale. Demis Cavina, intervenuto nella conferenza stampa prepartita alla Sala Blu della Furla, ha invitato l’ambiente a mettere da parte le parole per concentrarsi esclusivamente sul campo. Il tecnico ha riconosciuto gli errori commessi nell’ultima uscita, sottolineando la necessità di ritrovare un equilibrio che è mancato anche nella gestione delle rotazioni. «Cerco di essere coinciso, perché si è già parlato tanto, quando invece il sentimento della squadra è quello di tornare a giocare una partita e farlo pensando a ciò che dobbiamo fare senza parlare e dire. C’è stato grande rammarico, è stata una settimana psico-fisicamente tosta perché domenica abbiamo fatto una frittata e adesso dovremo cercare, da qui alla fine dell’anno, di rimediare e trovare risposte alle problematiche della partita».

Le parole del coach

L’emergenza ha condizionato le scelte di Cavina, costretto a chiedere uno sforzo supplementare ad alcuni giocatori, ma non può diventare un alibi. Il gruppo, secondo l’allenatore, ha compreso la portata degli errori e ha lavorato con grande disponibilità per preparare la prossima sfida. «Un errore ci può stare, noi abbiamo esaurito il bonus, e in un gruppo di grande onestà intellettuale non è volata una mosca: vero che eravamo in emergenza e abbiamo avuto due match in quattro giorni, ma dovevamo fare meglio. Ora siamo tutti concentrati a Pistoia».

Fantinelli rientra, ma Pistoia è un ostacolo impegnativo

La notizia più importante per la Fortitudo riguarda Matteo Fantinelli, che tornerà a disposizione dopo aver ripreso ad allenarsi con il gruppo nel fine settimana. «Fantinelli? Matteo sarà senza dubbio della partita». Il capitano potrà quindi offrire nuove soluzioni alla regia, in un momento in cui la squadra ha bisogno di ritrovare ordine e continuità. Dall’altra parte ci sarà una Pistoia in fiducia, capace di conquistare tre vittorie consecutive e attualmente a quota sei punti in classifica, insieme a Sassari, Forlì e Cividale, due lunghezze dietro Bologna.

Cavina ha riconosciuto il valore del roster toscano e il lavoro dell’allenatore Ciani, spendendo anche un pensiero per Lorenzo Saccaggi, costretto a fermarsi, e per l’inserimento di Filloy. «Pistoia e Rieti sono squadre che possono entrare nel gruppo delle grandi, e i toscani stanno dimostrando di avere un bel roster». Per la Flats Service sarà dunque un banco di prova importante: dopo due battute d’arresto, la priorità è ritrovare solidità e dimostrare sul parquet di aver imparato dagli ultimi errori.

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