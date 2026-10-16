Virtus-Baskonia, Mumbrú: «Sono felice della vittoria perché arriva dopo una settimana molto dura»

E sono 4: la Virtus continua a macinare punti in questa sua eccellente partenza dai blocchi in Europa. Dopo il successo interno sul Baskonia (86-78), il bilancio europeo è più che soddisfacente: 4 vittorie e 2 sconfitte. Al Madison di Piazza Azzarita le Vu Nere giocano più partite all’interno della stessa: nei primi 30’ ci sono solo i bianconeri in campo (+17 il massimo vantaggio), poi la formazione basca ritorna bruscamente nella contesa, ma alla fine la squadra di Álex Mumbrú la spunta con un colpo di reni per niente banale.

Tra le fila spagnole, da qualche giorno orfane di Paolo Galbiati, spiccano le prestazioni di Tadas Sedekerskis (11 punti e 10 rimbalzi) e A.J. Lawson (13 punti). In casa virtussina, invece, a brillare sono i soliti diamanti, ormai non più tanto grezzi: Marcus Carr (20 punti), Aliou Diarra (16 punti) e Wendell Moore Jr. (12 punti dal grande peso specifico). Unica nota stonata di serata è il rendimento di Derrick Alston Jr. che, dopo l’exploit di Parigi (23 punti), conferma le difficoltà di questo avvio di stagione (solo 6 punti e poca presenza mentale). Nonostante questo piccolo neo, la Virtus può godersi un’altra nottata magica in Eurolega.

Le parole di coach Álex Mumbrú dopo Virtus-Baskonia

«A rischio di ripetermi ci tengo a dire che anche questa sera il supporto che abbiamo avuto dai tifosi qua al PalaDozza è stato come sempre molto importante, perché sono stati incredibili per tutti i 40 minuti anche quando loro sono tornati vicini. Poi devo fare le congratulazioni al nostro staff medico e fisioterapico, perché hanno fatto un grande lavoro in questi 2 giorni dopo il grande sforzo e il viaggio di Parigi: loro avevano riposato 72 ore, noi solo 48.Quindi penso che fisioterapisti e dottori abbiamo fatto un grande lavoro e gli dobbiamo un grazie.

Questa sera abbiamo iniziato bene il primo quarto – ma in generale il primo tempo – con ottime percentuali nel secondo quarto. Nel terzo quarto invece abbiamo perso un po’ di ritmo e piuttosto che passare la palla abbiamo preferito palleggiare, oltre a trovare dei problemi a controllare i rimbalzi. Sono molto felice della vittoria perché arriva dopo una settimana molto dura. Abbiamo un’altra partita tra due giorni qui in casa e una nuova sfida, ma sono felice.

Cosa migliorare? Ci sono tante cose in cui dobbiamo migliorare, ma stiamo costruendo un percorso. Certamente è più facile lavorare dopo una vittoria ma serve migliorare ancora tanto. Oggi ad esempio eravamo stanchi e avevamo le gambe pesanti e quindi dobbiamo capire come correre per limitare gli errori. Poi in certi momenti la palla l’abbiamo girata troppo lentamente.

Possibile reggere questa intensità tutta stagione? Stiamo spendendo molta energia e a Parigi la partita è stata molto tirata e fisica, con molti up and down: siamo arrivati qua affaticati. Cerchiamo però durante l’anno di mantenere questa linea, anche se è chiaro che inevitabilmente potranno esserci alti e bassi fisici».

Il riepilogo della partita

Virtus Bologna vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: 86-78

(24-12, 46-34, 68-53)

Virtus: Bello 9, Frazier, Carr 20, Kokila 3, Moore Jr. 12, Edwards, Alston Jr. 6, Hackett 7, Ferrari 3, Diarra 16, Klintman 6, Diouf 4.

Baskonia: Lawson 13, Simmons 2, Stewart 12, Duarte 2, Joksimovic, Kurucs 7, Sedekerskis 11, Spagnolo 6, Baugh 8, Santos 6, Frisch 5, Faried 6.

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