Sarà un calciomercato invernale importante quello che arriverà nelle prossime settimane per il Bologna: tra i nomi graditi da mister Palladino ci sarebbe un altro suo ex calciatore come Danilo Cataldi. Il giocatore della Lazio è fuori dai progetti di Gennaro Gattuso e potrebbe lasciare la Capitale in gennaio.

Il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Aquila capitolina in questa stagione, infatti, ha collezionato appena una presenza per appena 9 minuti più recupero. Una miseria per un giocatore che è ancora molto giovane, appena 32 anni, e che ha dimostrato nelle ultime annate di avere ancora molto da dare. In particolare, lo ha dimostrato due stagioni fa alla Fiorentina proprio con mister Palladino.

Cataldi al Bologna, la soluzione giusta

Cataldi, nelle ultime ore, è diventato dunque un obiettivo concreto per il calciomercato invernale del Bologna. I rossoblù, come noto, cercano un mediano che abbia doti di regia. Il giocatore cresciuto nella Lazio ha tutto ciò che cerca Palladino in quel ruolo e sarebbe un ottimo sostituto di Remo Freuler la cui mancanza si sente eccome.

Il giocatore romano ha esperienza avendo giocato in diverse realtà del nostro campionato e con tanti obiettivi diversi. È stato spesso un titolare inamovibile o quasi, quando gliene è stata l’occasione. Sotto il profilo tecnico, le sue doti sono indiscutibili, avendo un gran destro con cui calcia alla grande anche i piazzati e tira con efficacia dalla distanza.

Inoltre, integra tutte queste capacità balistiche e tecniche con un grande senso della posizione, dinamismo quanto basta e una elevata dose di agonismo. Il profilo per perfetto per svolgere il ruolo di mediano a due o a tre.

Un’occasione low cost

L’ex centrocampista dell’under 21 è ancora legato alla Lazio da un contratto che però sta per andare a scadenza, il prossimo 30 giugno 2027. Cataldi ha lasciato più volte volte la Lazio in questi anni nelle varie sessioni di calciomercato, sempre in prestito ma per il Bologna, a sei mesi dalla scadenza può esserci l’occasione di farne un calciatore rossoblù a titolo definitivo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook