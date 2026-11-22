Showtime al PalaDozza. Virtus e BC Roma regalano tanto spettacolo in una domenica piovosa in quel di Bologna. Al Madison di Piazza Azzarita, le Vu Nere confezionano un primo tempo fantascientifico, chiuso con ben 69 punti segnati. La partita sembrava ormai compromessa per la squadra di Magro, già sotto di 22 lunghezze all’intervallo. Tuttavia, nella ripresa il club capitolino ha stravolto il copione della gara, riuscendo addirittura a mettere il naso avanti sul 105-106, grazie ai tiri liberi di Artūrs Strautiņš. A quel punto, nel finale Marcus Carr si è preso di forza il pallino del gioco, guidando i suoi fino al pesantissimo successo per 117-110.

Una prestazione coi fiocchi per entrambi gli attacchi, che hanno combinato per un totale di 227 punti. Di contro, le difese non hanno fornito spunti incoraggianti per i due allenatori. Tra le fila di Mumbrú, il protagonista assoluto è stato il numero 2: per lui, 27 punti e 6 assist, oltre a tanta leadership da vendere. Dall’altro lato, Niccolò Mannion ha accolto di buon grado la sfida a distanza con il regista canadese, firmando una prova da 10 e lode (26 punti e 12 assist). La formazione bolognese si aggiudica dunque una gara al cardiopalma, e dopo stasera si gode la vetta della classifica in totale solitudine.

Il commento di coach Mumbrú dopo Virtus-BC Roma

«Penso che stasera sia stata una bella partita per i tifosi e gli appassionati per i tanti punti e up&down, ma per noi non può essere lo stesso anche perché abbiamo sofferto fino alla fine. Il loro piano gara era chiaro, poi noi abbiamo giocato in 8 giorni 5 partite e quindi venivamo da grandi sforzi mentali e fisici. All’inizio del primo tempo siamo riusciti a giocare con ritmo e difesa, ma dal terzo quarto siamo calati, arrivando sempre in ritardo di 2 secondi in ogni azione difensiva. In certi momenti non abbiamo avuto lo stesso ritmo. 87 possessi, con tanti up&down, è una cosa folle, ma negli ultimi 2-3 minuti abbiamo messo in campo la nostra difesa, abbiamo recuperato e vinto.

Lo stato di Abass? Era molto tempo che non giocava e volevo metterlo in campo per fargli risentire il feeling da giocatore, ma non troppo per non rischiarlo. Non è facile ricominciare dopo tanti mesi di lavoro solo individuale. Per lui è passato un treno che ha preso e ora deve prendere velocità. Adesso con la pausa avremo modo di dargli ritmo e farlo integrare al meglio.

Ingresso Lonati e Abass? C’è la regola dei 6 nazionali in LBA e questo lo abbiamo sofferto anche in allenamento quando abbiamo avuto l’infortunio di Davide, oltre al fatto che gli stessi Carr e Bello hanno sofferto il sovra-sforzo in partita. Trent può aiutare come pointguard con l’arrivo di Abi, consentendoci anche più rotazioni. Grazie al Club che ha trovato velocemente soluzioni in un momento come questo nella stagione in cui non è facile trovare soluzioni tempestivamente».

Il riepilogo della partita

Virtus Costa Bologna vs BC Roma: 117-110

(37-20, 69-55, 93-88)

Virtus Costa Bologna: Bello 13, Frazier 15, Carr 27, Moore Jr. 7, Baldasso 3, Baiocchi 2, Hackett 5, Ferrari 4, Diarra 15, Klintman 8, Diouf 16, Abass 2.

BC Roma: Mannion 26, Watson 16, Davis 16, Emejuru, Flowers 6, Strautiņš 19, Odzebe 4, Simonović 14, Olynyk 6, Mezzanotte 3, Iuzzolino.

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