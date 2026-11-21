La prima volta non si scorda mai. In Piazza Azzarita quest’anno è già capitolata una Roma, ma si trattava della Maxima, l’ex Germani Brescia di Della Valle, Bilan & Co. Domenica sera, invece, arriverà a Bologna la BC, il prodotto di laboratorio brevettato da Donnie Nelson e Luka Dončić, nato dalle ceneri della Vanoli Cremona.

Per quanto concerne il parquet, la sfida si preannuncia molto insidiosa, nonostante la falsa partenza dai blocchi della formazione capitolina. Di fatto, il bilancio in Italia inizia a preoccupare e non poco (2-6), mentre in EuroCup va leggermente meglio (3-5). Le previsioni iniziali davano la BC Roma come una delle papabili candidate ai Play-Off di LBA, tuttavia al momento il campo sta restituendo un verdetto più che amaro. Detto ciò, il roster è senza dubbio ben attrezzato e ricco di talento diffuso. Tra i protagonisti indiscussi figurano Niccolò Mannion (16.6 punti e 6.9 assist), Erik Stevenson (15.4 punti) e Kelly Olynyk (17.6 punti e 6.4 rimbalzi).

Dal canto suo, la Virtus cercherà di difendere il primato in classifica (7-1), condiviso con Napoli, nonostante il gravoso doppio turno di Eurolega disputato in settimana. Inoltre, contro la squadra della capitale potrebbe fare il suo secondo debutto con la maglia delle Vu Nere il neoacquisto Awudu Abass, tesserato in tempo per l’occasione. Cosa aspettarsi dalla gara di domani? Sicuramente un match ad alto punteggio, dato che ad affrontarsi sono i due migliori attacchi dell’intero campionato. Di contro, però la BC Roma guida anche la graduatoria come peggiore difesa, con 98 punti subiti ad allacciata di scarpe. Allora, è tutto pronto per il primo storico appuntamento. La palla a due è fissata per domenica sera, alle 18, nella cornice del PalaDozza.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente in vista di Virtus-BC Roma

«Dopo una settimana molto dispendiosa, come sempre accade dopo un doppio turno di Eurolega, il calendario ci mette davanti, numeri alla mano, il miglior attacco del campionato e la squadra con il pace più alto. Dovremo mettere in campo una prestazione difensiva di alto livello e dovremo farlo di squadra: Roma ha talento negli esterni e lunghi come Olynyk che possono aprire bene il campo. Sarà una partita che si deciderà partendo dalla metà campo difensiva e da quella dovremo poi essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche in attacco».

Le informazioni sulla partita

Virtus Costa Bologna vs BC Roma, Domenica 22 novembre ore 18.00, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Valerio Grigioni, Fabrizio Paglialunga, Martino Galasso.

Diretta: LBA TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Davide Casarin.

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