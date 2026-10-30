Virtus-Beşiktaş, Mumbrú: «Quando giochi una partita devi farlo per 40′ minuti e non 38′»

Una sconfitta che fa male. Al PalaDozza, la Virtus Costa Bologna perde la seconda partita nel giro di un paio di giorni. Succede tutto nei minuti finali: da 94-81 a 101-103. Un parziale di 7-22 in meno di 4’. Un blackout inspiegabile che fa calare il silenzio al Madison di Piazza Azzarita. Dopo stasera, il bilancio bianconero è di 4 vittorie e 5 sconfitte. Bruciano particolarmente le ultime due arrivate in settimana tra le mura amiche.

Il Beşiktaş vince meritatamente, dopo aver inseguito per lunghi tratti della sfida. A prendersi la scena ci ha pensato Lonnie Walker IV, a mani basse MVP del match, chiuso a quota 30 punti con uno scoppiettante 7/11 dall’arco. Tuttavia, ad aggiudicarsi la prima pagina è Conor Morgan, autore della tripla che ha spento le speranze delle Vu Nere anticipando la sirena. Tra le fila della squadra di casa, i migliori marcatori rispondono ai nomi di Derrick Alston Jr. (19 punti con 4/5 da tre) e Trent Frazier (15 punti).

Tanti, forse troppi rimpianti per il club dell’Arcoveggio. Il 24/33 dalla linea della carità rappresenta soltanto la punta dell’iceberg. Per i turchi, a fare la differenza sono state le percentuali dai 6,75 metri: 16/33, che tradotto vuol dire 48%.

Coach Mumbrú dopo Virtus-Beşiktaş

«Quella di stasera è stata una partita che abbiamo giocato bene per 38 minuti, avendo il controllo del ritmo della partita e giocando molto bene per alcuni momenti. Poi dopo negli ultimi 2 minuti abbiamo smesso completamente di giocare e di controllare i loro tiri da 3 come ci eravamo detti durante il time-out. In attacco abbiamo preso brutte decisioni e questo è un brutto stop perché in casa, davanti ai nostri tifosi e con la partita in controllo. Da questa sconfitta c’è da imparare che quando giochi una partita devi farlo per 40′ minuti e non 38′. Quello che dico però è che quando vinci 4 partite di fila non sei fortissimo e quando ne perdi 2 sei scarso. Abbiamo tante partite e questo fa parte del nostro processo di crescita e ci servirà per capire a gestire meglio gli ultimi due minuti in futuro».

Il riepilogo della partita

Virtus Bologna vs Beşiktaş Istanbul: 101-103

(24-24, 54-47, 74-70)

Virtus: Bello 8, Frazier 15, Carr 11, Kokila 11, Casarin, Moore Jr. 13, Edwards 2, Alston Jr. 19, Hackett 6, Diarra 8, Klintman 5, Diouf 3.

Beşiktaş: Walker IV 30, Dejulius 11, Ugurlu 2, Morgan 10, Birsen 4, Wilbekin 16, Omoruyi 9, Brown 3, Nowell 7, Gabriel 11, Zizic.

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