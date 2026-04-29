Virtus: Morgan e Vildoza verso il rientro, ma chi saranno i sei stranieri di Jakovljevic

La Virtus Bologna si prepara allo sprint finale prima dei playoff scudetto, settimane di lavoro in palestra e due sfide (Sassari e Varese) per confermarsi testa di serie. Nel programma bianconero, dopo il rientro di Pajola, si lavora per recuperare anche Morgan e Vildoza arrivando così alla fase cruciale della stagione con il roster al completo. Ma se nel reparto italiani le scelte sono “obbligate” in ottica stranieri Jakovljevic dovrà fare delle scelte tra gli otto tesserati.

Vildoza e Morgan verso il rientro

Per il candidato a sesto uomo dell’anno (Morgan) si valuterà durante la settimana un rientro già nella trasferta di questa domenica in terra sarda. Per quanto concerne Luca Vildoza arrivano segnali rassicuranti e il rientro dell’Argentino potrebbe avvenire nell’ultima giornata di stagione regolare, programmata per domenica 10 maggio alle ore 17 in Fiera. La certezza rimane però una, quella che nessuno dei due verrà rischiato con rientri anticipati.

Con l’arrivo di Yago Dos Santos e il rientro di Pajola le V Nere hanno ritrovato profondità tra gli esterni e non rischieranno ricadute per i due esterni attualmente ai box.

La Virtus Bologna di Coach Jakovljevic

Quella vista nelle ultime uscite, specialmente contro Trieste sembra sempre di più una “nuova” Virtus. Il cambio di direzione tecnica sta pian piano portando delle novità, si nei giochi che nelle scelte degli uomini. Sempre più fiducia ad un ottimo Diarra, Jallow chiamato ad essere specialista difensivo, Alston sempre più uomo di punta dalla panchina e un Edwards sempre meno accentratore ma con licenza di “sparare” quando necessario. Ottimi segnali anche da Smailagic che da numero quattro riesce ad essere più incisivo anche a livello emotivo.

C’è poi il nuovo arrivo, Yago sta mettendosi in mostra con il suo essere playmaker di rottura ma capace anche di gestire i compagni. C’è feeling con Diarra e poca timidezza nel colpire sia dall’arco che in penetrazione.

I sei stranieri per i playoff?

Se la Virtus Bologna gira così bene sarà difficile mettere nuovamente mano alle rotazioni, ma in tribuna al momento ci sono due giocatori non certo banali. Negli ultimi anni le V Nere hanno sempre scelto il “blocco playoff” ma quest’anno si potrebbe valutare una rotazione serie per serie. In base a quelle che saranno le necessità sia difensive che offensive, Jakovljevic potrà optare per una maggior presenza di esterni o al contrario un maggior equilibrio tra le parti come si vede ora.

Gli indiziati a poter lasciare spazio sono al momento Smailagic e Jallow, giocatori che hanno però caratteristiche difficili da sostituire con elementi come Vildoza e Morgan. L’abbondanza non sarà mai una croce, ma certo è che per il coach Serbo ci sarà da riflettere per capire chi e come, potrà far rendere al meglio una squadra che vuole confermarsi Campione d’Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook