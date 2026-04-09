Virtus Bologna: rientrato l’allarme fisico per Hackett, occhi sul mercato

La Virtus Bologna ancora bloccata nel tunnel delle sconfitte iniziato il 19 marzo a Sofia contro l’Hapoel può tirare un sospiro di sollievo almeno sulle condizioni fisiche di Daniel Hackett. Il veterano bianconero in maglia 23 ha abbandonato il campo anzitempo nella gara contro il Bayern Monaco, ma il peggio sembra esser stato evitato.

Le condizioni fisiche di Daniel Hackett

Con Alessandro Pajola ancora fermo ai box e il nuovo stop rimediato da Luca Vildoza le V Nere hanno tremato per le problematiche fisiche presentato dall’ex CSKA nella gara disputata martedì. Dopo i primi timori però l’allarme sarebbe rientrato e i problemi circoscritti ad un episodio di crampi.

Il numero 23 virtussino, anch’egli rientrato di recente da infortunio è attualmente l’unico play di ruolo a disposizione dello staff. In una squadra che sta vivendo problemi di gestione degli attacchi un suo nuovo stop sarebbe stato l’ennesima stangata. Alla vigilia del match contro Baskonia sembra quindi essere rientrato l’allarme.

Virtus vigile sul mercato

Come dichiarato dallo stesso coach delle V Nere, Paolo Ronci e la sua squadra sarebbero al lavoro per portare un rinforzo in Porelli. Lo stesso Jakovljevic ha espresso la sua amarezza legata ad un calendario che dal suo passaggio a primo allenatore lo ha visto sempre impegnato tra LBA ed Eurolega, senza avere modo di lavorare in palestra.

I nomi dal mercato rimangono quelli di JD Notae e Rasheed Bello. Il primo avrebbe ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop per infortunio ma avrebbe comunque bisogno di tempo per tornare in forma. Per il giocatore in forza ad Anversa invece sembra ancora difficile che la formazione belga possa privarsi a questo punto della stagione di un giocatore da 16 punti e 5,5 assist di media.

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