La Preview di Virtus Bologna – Pallacanestro Cantù

La sfida odierna tra Virtus Olidata Bologna e Acqua San Bernardo Cantù assume contorni decisamente delicati per entrambe le squadre, seppur con obiettivi diametralmente opposti. Da una parte le V Nere, chiamate a interrompere un momento estremamente negativo; dall’altra Cantù, che lotta con determinazione per mantenere la categoria.

Il momento della Virtus

Bologna arriva all’appuntamento con un dato che pesa come un macigno: otto sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. Un filotto negativo inatteso per una squadra che ora si ritrova a dover difendere il primato con sempre maggiore pressione. Tornare alla vittoria non è più soltanto una questione di classifica, ma anche di fiducia e identità. La squadra bianconera dovrà ritrovare solidità difensiva e maggiore continuità offensiva, elementi che sono venuti meno nelle ultime settimane.

La situazione, inoltre, è resa più complicata dalle assenze: Pajola e Vildoza non saranno ancora della partita, privando la squadra di due pedine fondamentali nella gestione del gioco e negli equilibri difensivi. Non sarà ancora il momento nemmeno per vedere all’opera Yago Dos Santos, il cui esordio è stato rinviato alla prossima gara contro Tortona per via delle scadenze dei tesseramenti. Servirà quindi uno sforzo collettivo, con i leader chiamati a prendersi maggiori responsabilità.

Come arriva Cantù

Dall’altra parte, Cantù si presenta con grande determinazione e con una classifica che impone di fare punti. Le recenti sconfitte di Sassari e Treviso, rispettivamente contro Varese e Napoli, hanno lasciato aperta la corsa salvezza, offrendo ai brianzoli un’occasione preziosa per guadagnare terreno. Proprio per questo, la squadra non può permettersi cali di concentrazione, soprattutto contro un’avversaria ferita ma ricca di talento.

Tra i protagonisti della squadra guidata da De Raffaele spiccano Xavier Sneed, Giordano Bortolani e l’esperienza di Erick Green. Quest’ultimo, come il centrone Oumar Ballo sarebbero però in dubbio per via di alcune problematiche fisiche. Attenzione anche al francese Ivan Fevrier, arrivato poco più di un mese fa e abile tiratore dai 6,75. L’ex giornata sarà invece Riccardo Moraschini, Centese di nascita e cresciuto nelle giovanili bianconere.

Cantù proverà a giocare una partita intensa, cercando di sfruttare il momento difficile degli avversari e puntando su energia e aggressività. La pressione, infatti, sarà tutta sulle spalle della Virtus, obbligata a vincere davanti al proprio pubblico.

Si preannuncia dunque una gara carica di tensione e significato, in cui ogni possesso potrà fare la differenza. Per Bologna è il momento di reagire, per Cantù quello di credere nell’impresa.

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