I più presenti 1) Augusto Binelli

Augusto Binelli, una stella nella storia della Virtus. Detiene tantissimi record. Il numero di stagioni ufficiali disputate in bianconero, 18. Le partite ufficiali con le V nere, 845. I trofei vinti, 13, 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 1 Eurolega, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa. Il numero di scudetti è un record che condivide con Gigi Rapini e Carlo Negroni. Augusto è stato anche l’ultimo capitano della Virtus a ricoprire il ruolo per più di due stagioni, furono quattro, dal 1996 al 2000. Esordì in prima squadra a soli sedici anni, nel 1981. Era gara due di finale scudetto contro Cantù, l’unica finale tricolore persa da Augusto, che però non scese sul terreno di gioco né quella volta, né in gara tre.

L’esperienza americana di Augusto Binelli

Poi ci fu l’esperienza americana alla Lutheran High School a cui fece seguito il ritorno a Bologna nel 1983, inserito nella formazione che conquista lo scudetto della stella. I punti segnati da Gus con la V nera sul petto sono 6612. Meglio di lui hanno fatto solo Villalta, Brunamonti e Danilovic, le tre maglie ritirate che nessuno mai più vestirà. La sua migliore prestazione nel campionato italiano, in fatto di punti realizzati, fu nella sconfitta a Venezia del 25 gennaio 1987: Augusto Binelli ne fece 30, ma Dalipagic 70 e la Reyer vinse 107-102.

La gara più bella in campionato

La sua più bella partita fu, però, la giocò il 9 dicembre 1990. A Bologna scese la Clear Cantù ad affrontare una Virtus priva di Brunamonti, Richardson e Johnson. Binelli segnò 25 punti, catturò 17 rimbalzi (il suo record nel campionato italiano), diede tre stoppate, recuperò 5 palloni, ottenne 41 di valutazione e le V nere vinsero, contro ogni pronostico, 80-76. Cantù portava bene ad Augusto: il 21 aprile 1992 firmò il canestro che decise gara tre dei quarti di finale; con la sua sospensione la Virtus vinse 73-72. Un altro canestro decisivo lo segnò nella stagione precedente contro Varese. A un minuto e mezzo dalla sirena, la Virtus, fino ad allora sempre davanti, era stata superata (88-89) ma Binelli realizzò a 9 secondi dalla sirena il canestro della vittoria: 90-89.

La partita più bella in Europa

La miglior partita in Europa Augusto Binelli la giocò contro il Cibona di Drazen Petrovic. In questa sfida di talenti Gus segnò 29 punti, l’asso croato 31. Era il 20 febbraio 1985, era la Coppa dei Campioni e vinse Zagabria 96-89. Binelli vanta anche una lunga esperienza in nazionale, debuttò nel 1984, la sua ultima gara dieci anni dopo. Gus ha vinto il Bronzo agli Europei di Stoccarda nel 1985. Ha partecipato anche ai Mondiali nel 1986 in Spagna e agli Europei nel 1989 a Zagabria. Ha giocato anche nelle nazionali giovanili under 18 e under 16.

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