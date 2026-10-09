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I più presenti 10) Marco Belinelli

Marco Belinelli è decimo nella classifica dei più presenti a referto in gare ufficiali nella storia della Virtus con 363 presenze

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1 ora fa

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10 Marco Belinelli
Marco Belinelli al tiro in una gara contro Lubiana il 13 gennaio 2021 (Foto Virtuspedia)
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Marco Belinelli nasce a San Giovanni in Persiceto (BO) il 25 marzo 1986. A undici anni, è nei propaganda della Virtus. Fa tutta la trafila nelle giovanili avendo come esempio in prima squadra campioni come Danilovic e Ginobili. Esordisce in prima squadra nella stagione 2002/03, a sedici anni appena compiuti. Nel 2003 la Virtus venne radiata, Belinelli passò alla Fortitudo con cui conquistò nel 2005 scudetto e Supercoppa (quest’ultima da MVP).

L’esperienza di Marco Belinelli in NBA

Nel 2007 va in NBA: Golden State Wariors, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e di nuovo San Antonio Spurs, Tredici stagioni con le perle del titolo NBA nel 2014 con San Antonio e nello stesso anno la vittoria nella gara di tiro da tre punti. Successi che gli valsero il Nettuno d’Oro e l’essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Con la Virtus 363 gare e 3732 punti. Anche 15 presenze in nazionale con 2258 punti.

Il ritorno alla Virtus

Nel novembre 2020 Marco Belinelli torna alla Virtus Bologna e vince due scudetti, nel 2021 e 2025, tre supercoppe, nel 2021, 2022 e 2023 e una Eurocup nel 2022. Dalla stagione 2021/22 fino al termine della sua carriera, chiusa con il tricolore del 2025, Marco è stato capitano delle V nere. Dopo la chiusura con il basket giocato è stato anche Brand Ambassador e Basketball Advisor delle V nere. Nel dicembre 2025 è stato festeggiato alla Virtus Arena.

Marco Belinelli giocatore vincente

Molti i canestri decisivi di Marco Belinelli in maglia bianconera: a Lubiana in Eurocup, il 2 marzo 2021, segna a due secondi dal termine la tripla del 91-91, poi la Virtus vince 98-108 con un parziale di 14-33, risalendo da un meno nove a due minuti e mezzo dalla fine dei quaranta minuti e volando via nel supplementare; quattro giorni dopo, contro Venezia, sul 71-72 infila 6 liberi su 6 negli ultimi 39 secondi, 77-72. Il 26 dicembre 2022 a Pesaro, segna la tripla del 73 pari, permettendo alle V nere di andare al supplementare e vincere. Il capitano non gioca nei 5 minuti successivi ma la Virtus vince 82-87.

 

 

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