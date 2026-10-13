I più presenti 11) Alessandro Frosini

Alessandro Frosini arriva alla Virtus nell’estate del 1997 e vi rimane fino al 2003, vincendo due scudetti, tre Coppe Italia, due Euroleghe ed è in campo anche in tre altre finali europee. Il suo approdo in bianconero è un po’ oscurato dal ritorno di Danilovic, dall’arrivo di Antoine Rigaudeau, ma fa comunque notizia perché passa dalla Fortitudo alle V nere. Lo stesso Ale avverte il peso di quel salto, ma con il tempo diventa una pedina fondamentale nei tanti successi della Kinder.

Alessandro Frosini pedina delle Virtus più forti

Alessandro Frosini fece parte delle due squadre bianconere più forti di sempre. C’era nella Virtus della doppia vittoria Eurolega-Campionato del 1998 e in quella del grande Slam del 2001. Nella parte conclusiva della sua ultima annata bolognese fu anche capitano della Virtus, quando Rigaudeau partì per l’NBA. Ha brillato anche in nazionale e con altre maglie di club. Ale Frosini ha giocato anche con Verona (dove vinse una Coppa Italia), Fortitudo (con la quale ha disputato due finali) prima di arrivare alla Virtus. Poi, quando partì, Pesaro, Biella, Caserta, Reggio Emilia, ma sicuramente il suo periodo più importante fu quello con la V nera sul petto.

Le cifre di Frosini

Chiuse la sua brillante esperienza alla Virtus con 2440 punti realizzati in 356 gare ufficiali disputate. Era un giocatore capace di fare da supporto a campioni celebrati, ma anche di ergersi a grande protagonista nel momento del bisogno e allora come non citare, nella sua ultima annata bolognese, quella più infelice per una Kinder ormai ridimensionata, la vittoria del 13 ottobre 2002, 84 a 75 contro Roseto, quando Ale segnò 21 punti, con 8 su 12 al tiro, 5 su 7 ai liberi e catturò 14 rimbalzi, di cui 10 offensivi. Lasciato il basket giocato è rimasto nell’ambiente come direttore sportivo.

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