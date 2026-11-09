I più presenti 19) Domenico Fantin

Domenico Fantin arriva a Bologna nel 1981, in un estate di rinnovamento. L’allenatore è Asa Nikolic. Oltre a Fantin arriva anche Maurizio Ferro, tiratore esplosivo cresciuto in Fossa e poi sul campo con la Fortitudo. Il suo trasferimento fa scalpore e ci sono grandi attese, ma in realtà in quintetto Nikolic inserisce Fantin, che gli dà molta più affidabilità. Il primo anno la “nuova” Sinudyne arriva in semifinale di Coppa delle Coppe e sfiora la finale scudetto, da cui viene esclusa solo per un canestro di Zampolini sulla sirena a Pesaro. Il campionato iniziò con cinque vittorie nelle prime sei gare, l’ultima delle quali un derby vinto 81 a 79 con 15 punti di Fantin, la sua migliore prestazione in quella regular season.

Il debutto europeo di Domenico Fantin

Al debutto in Coppa delle Coppe realizzò 16 punti contro l’Hapoel Ramat Gan e negli ottavi di finale dei playoff, mise a segno contro Livorno 21 punti, sia all’andata, sia al ritorno. La stagione successiva fu più travagliata, con l’avvicendamento in panchina tra Bisacca e Di Vincenzo. L’arrivo di Brunamonti come playmaker e il conseguente spostamento a guardia di Fredrick, grande realizzatore, tolsero un po’ di spazio a Fantin. Domenico ebbe comunque un ottimo momento tra il 23 gennaio e il 20 febbraio. Segnò 14 punti nella vittoria in trasferta contro Cantù, 26 contro nel successo contro Rieti, 20 nella vittoria contro Livorno e 14 nella sconfitta a Brescia. Furono le sue migliori prestazioni dell’anno, che vennero curiosamente in una striscia consecutiva. La stagione della Sinudyne si fermò ai quarti di finale.

L’anno della stella

Venne poi l’anno di grazia 1983/84 con Bucci in panchina. La Granarolo Felsinea vinse scudetto e Coppa Italia. Domenico fu grande protagonista. In gara uno di semifinale playoff contro Torino, Bonamico fu espulso dopo essere venuto alle mani con Ray e Fantin trovò più spazio. Rispose immediatamente presente segnando 18 punti. Fece ancora meglio in gara due, quando la Virtus si trovò ancora più in difficoltà, perché oltre all’assenza dello squalificato Marco dovette fronteggiare i prematuri quattro falli di Van Breda in due minuti e mezzo: nessuna paura, a uno strepitoso Brunamonti fa da spalla un grande Fantin che segna 20 punti (quota che Domenico aveva raggiunto altre due volte in regular season, la prima delle quali nel largo 111-59 contro Gorizia) e la Virtus vola in finale. La guardia della Virtus diede il suo contributo anche contro Milano nelle vittorie che portarono allo scudetto della stella.

Tanti punti di Domenico Fantin in Coppa Italia

Le V nere vinsero anche la Coppa Italia e proprio in quella manifestazione Fantin ottenne i più alti punteggi di quella stagione: 25 punti contro la Mangiaebevi Ferrara e 22 negli ottavi contro Varese. Nella stagione successiva la sua migliore performance fu in gara uno nei quarti di finale contro Milano: con 21 punti fu l’unico dei bianconeri a salvarsi da una netta sconfitta, Ne mise a segno 15 in gara due, ma le V nere vennero eliminate. Non furono fortunate neppure le avventure in Coppa Italia e Coppa dei Campioni, ma in quest’ultima Fantin segnò 22 punti in trasferta contro il Bancoroma, campione in carica. Seguirono poi due anni con coach Gamba.

Le stagioni con Gamba

Nella prima stagione vanno ricordati i 23 punti nella vittoria alla quinta giornata contro Reggio Emilia. Poi due belle prestazioni sul finire della fase regolare. Al terzultimo turno i 21 punti del numero 5 contribuirono a 100-85 contro Cantù. All’ultima giornata nella vittoria 100-98 dopo un supplementare contro Milano furono fondamentali i suoi 23 punti contro una squadra che evidentemente ispirava molto Domenico Fantin. L’avventura nei playoff si fermò agli ottavi di finale. Poco meglio in Coppa Italia, dove le V nere furono eliminate ai quarti, ma negli ottavi contro Reggio Emilia un’altra grande giornata di Domenico. La Virtus ribaltò la sconfitta di otto punti in trasferta vincendo 77-66 in casa con 20 punti di Fantin, migliore in campo.

La spettacolare partita contro Caserta

Nella stagione successiva la Virtus cominciò benissimo, mostrando un gioco veloce e spumeggiante e guidando la classifica. L’apice fu la gara del 28 dicembre contro Caserta, spazzata via 118 a 80 con 28 punti di Stokes, 23 di Villalta e 21 proprio di Fantin. Purtroppo con l’inizio del nuovo anno la Virtus cominciò a mostrare crepe, soprattutto in trasferta dove raccolse solo la vittoria nel derby con 25 punti di Fantin. Le V nere conclusero al terzo posto la prima fase e uscirono subito nei quarti di finale dai playoff. Ai quarti fuori anche dalla Coppa Italia. Poi l’arrivo di Cosic allenatore in una piazza che lo aveva amato tantissimo da giocatore. A Milano batosta per la Virtus, 118-80 ma, naturalmente, Domenico Fantin è, con Villalta, l’unico a evitare danni maggiori; 25 punti a testa.

La boa nella tempesta

Ormai Domenico è la boa cui aggrapparsi durante le tempeste: a Venezia la Virtus perde 123-111 ed è lui il migliore dei bianconeri con 20 punti. Stesso punteggio personale anche nella gara che vede la Virtus eliminata a Reggio Emilia negli ottavi di finale per 85 a 83. Troppo forte anche il Real nel girone di Coppa Korac, ma Fantin si toglie la soddisfazione di segnare 21 punti contro il Monaco. L’eliminazione più cocente è, però, quella nei playoff ad opera della Fortitudo. Il sorpasso subito in città, impone una rifondazione, restano solo Brunamonti, Binelli, Silvester e Villalta. Anche Fantin è vittima del cambiamento, ma in tutti rimane il ricordo di un giocatore che ha sempre dato tutto in campo, meritandosi il coro: Alè, Alè, Alè Fantin. Meritatissimo per un uomo che manca da tempo dalla nostra città, ma che mai ha dimenticato Bologna e la sua amata Virtus.

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