I più presenti 2) Roberto Brunamonti

Secondo nella storia della Virtus per punti segnati, 7504, solo Villalta ha fatto meglio. Secondo per partite ufficiali giocate, 675, solo Binelli davanti a lui. Parliamo di Roberto Brunamonti. Tre sono state le squadre della sua carriera di giocatore. Rieti, che contribuì a portare due volte in semifinale scudetto, nel 1978 e nel 1979, e alla conquista di una storica Coppa Korac. La Virtus Bologna con cui ha giocato quattordici stagioni, sette da capitano, conquistando quattro scudetti, tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa. Infine la Nazionale italiana con cui conquistò l’argento olimpico di Mosca nel 1980 e tre medaglie ai campionati europei, l’oro a Nantes nel 1983, il bronzo a Stoccarda nel 1985 e l’argento a Roma nel 1991.

Gli allenatori di Roberto Brunamonti

Tanti sono gli allenatori avuti a Bologna, da Bisacca a Di Vincenzo, da Gamba a Cosic, questi ultimi due anche particolarmente importanti per Roberto, ma sono tre quelli con cui ha vinto: con Bucci conquistò la prima coppa nazionale, il primo e gli ultimi due scudetti; con Bob Hill vinse la Coppa Italia 1989; Messina lo guidò nei trionfi del 1990, nel titolo del 1993 e nella Supercoppa. Un prezioso raccolto per un giocatore sempre proteso verso la vittoria, senza mai risparmiarsi, ma sempre con grandissima sportività e rispetto dell’avversario.

Il Brunamonti allenatore e dirigente

Dove termina il Roberto Brunamonti giocatore, non si conclude, però, il suo legame con le V nere. Nel 1997, a nemmeno un anno dal suo stop al basket giocato (celebrato il 14 settembre 1996 con una gara d’addio tra Virtus e Nazionale italiana particolarmente riuscita, con Roberto un tempo in azzurro e uno in bianconero), si trovò a sostituire Bucci sulla panchina e subito portò la Kinder a trionfare in Coppa Italia; poi tornò a fare il dirigente, strada già intrapresa a fine carriera agonistica e anche in questo ruolo piovvero trofei, Scudetto ed Eurolega nel 1998, la Coppa Italia nel 1999, il grande Slam nel 2001, con le vittorie in Coppa Italia, Eurolega e campionato e, infine, la Coppa Italia del 2002.

La V nera per sempre

Un vincente in campo, in panchina e dietro una scrivania. Poi le strade si separarono, d’altra parte male si sarebbe abbinato il suo nome alle vicende che travolsero la Virtus nel 2003. La sua vita nella pallacanestro è continuata a Roma, poi il ritorno a Rieti e infine la Nazionale, ma è tornato spesso a vestire la V nera per partite di Vecchie Glorie, anzi possiamo dire che quella V non ha mai smesso d’indossarla, perché l’identificazione e l’amore tra la Virtus e Brunamonti sono come le Due Torri, il Nettuno e l’Università: delle certezze di cui andare fieri.

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