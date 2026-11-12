I più presenti 20) Gianfranco Lombardi

Dodici stagioni alla Virtus, quattro da capitano, 278 partite, 5054 punti in bianconero. Gianfranco Lombardi fu capocannoniere del campionato nel 1964 e 1967. Punto di forza della nazionale con cui disputò tre Olimpiadi, nella prima delle quali, a Roma nel 1960, a soli diciannove anni, fu incluso nel quintetto ideale. In azzurro 113 gare e 1432 punti dal 1959 al 1968, tutte nel periodo virtussino. Uno dei pochi giocatori delle V nere a essere nella Hall of Fame del basket italiano. I detrattori dicevano che volesse sempre il pallone per lui e che si eclissasse nelle battaglie, soprattutto in trasferta, poi basta cercare e trovi l’esempio contrario.

Gianfranco Lombardi super a Milano contro il Simmenthal

Il primo marzo 1964 a Milano contro il Simmenthal, la Virtus vinse al supplementare 92 a 88 e Dado ne fece 39. Quella fu la sua seconda performance con la Virtus. Infatti il 22 gennaio 1947, esattamente 74 anni prima della sua scomparsa, nella vittoria 84 a 67 contro la Butangas Pesaro ne mise a segno 42. Tante sono state, però, le sue grandi prestazioni con la V nera sul petto. Altre nove volte fece registrare punteggi tra i 35 e i 38 punti. Gianfranco Lombardi passò poi per due anni alla Fortitudo (con la F vinse tre derby su quattro, come tre li aveva vinti in maglia bianconera, però giocandone otto) e il primo anno dopo la sua partenza la Virtus si salvò solo agli spareggi.

La Virtus nel cuore

Poi una stagione a Rieti, ma la V nera gli era rimasta nel cuore. «Fra i Knick o i Boston e la Virtus, avrei scelto la Virtus. Solo chi gioca in quella squadra lo può capire. Il presidente dell’Ignis Tedeschi e il presidente del Simmenthal Bogoncelli mi misero un assegno in tasca, ma non ho mai rimpianto, nemmeno per un momento, di aver scelto la Virtus». Da allenatore ha toccato tantissime piazze, raggiungendo molte promozioni e il migliore risultato a Reggio Emilia, con la semifinale scudetto nel 1998. Svanito il sogno di allenare la sua Virtus, tornò alle V nere come General Manager nel 2002. Non era un buon periodo per la Virtus e comunque Dado si dimise prima di Natale, ebbe così almeno la consolazione di non assistere dall’interno all’estate del 2003, quando fu cancellata l’affiliazione della Virtus.

Gianfranco Lombardi bolognese d’adozione

Bologna fu fondamentale anche per la sua vita privata. Lombardi e il suo compagno in Virtus Emidio Testoni sposarono infatti due sorelle, rispettivamente Mariapia e Gabriella Rubbini. Il loro padre aveva in via dei Mille una nota ferramenta per mobili, che portava il suo cognome, nella quale Gianfranco Lombardi lavorò anche. Proprio Mariapia, scomparsa nel 2013, tifosissima Virtus, lo accolse in malo modo dopo un derby vinto contro la Virtus: “Hai fatto tutti quei canestri? Adesso ti fai anche da mangiare da solo!”. Visse per anni in Lombardia, ma Bologna e la Virtus erano indelebili anche per quel suo soprannome che si portò sempre addosso, retaggio dei tre anni di sponsorizzazione Knorr, dal 1962 al 1965. Gianfranco Lombardi ci ha lasciato il 22 gennaio 2021.

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