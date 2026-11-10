Joey Saputo mette in vendita il CF Montreal: «La decisione più difficile della mia vita»

Una scelta maturata dopo oltre trent’anni di proprietà e che segna una svolta importante nel percorso imprenditoriale di Joey Saputo. Il presidente del Bologna ha deciso di avviare la cessione del CF Montreal, società canadese fondata dalla sua famiglia nel 1992 con il nome di Montreal Impact. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente rossoblù, che ha spiegato la volontà di mettere fine alla propria esperienza alla guida del club, come riportato da Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna.

Saputo lascia il Montreal: avviato il processo di vendita

Non si tratta, almeno nelle intenzioni dichiarate, della ricerca di nuovi soci o di un semplice ingresso in società di altri investitori. Saputo punta a una vendita completa: «È stata la decisione più difficile della mia vita. Non credo di poter fare più di quanto abbia già fatto». Nel frattempo, la famiglia continuerà a occuparsi della gestione della squadra fino all’individuazione di un nuovo proprietario.

Il futuro del CF Montreal e l’ipotesi trasferimento

La questione non riguarda soltanto il passaggio di consegne societario. Tra le varie opzioni che accompagnano la possibile cessione c’è anche quello di un trasferimento della franchigia in un’altra città, con Detroit indicata tra le possibili destinazioni. Un’eventualità che Saputo vorrebbe scongiurare, pur senza porre condizioni vincolanti alla futura proprietà.

L’auspicio del presidente è infatti quello di trovare un acquirente disposto a raccogliere l’eredità della famiglia e a mantenere la squadra a Montreal, garantendole prospettive di crescita ancora maggiori. La priorità, però, sarebbe quella di individuare un compratore adeguato, senza accelerare i tempi o accettare offerte al ribasso.

Saputo chiarisce: «La scelta non dipende dal Bologna»

Saputo ha voluto anche chiarire un aspetto legato alla sua doppia esperienza calcistica tra Canada e Italia. La decisione di cedere il CF Montreal, ha assicurato, non è stata condizionata dal suo impegno alla guida del Bologna FC. Due percorsi societari che, almeno nelle intenzioni del presidente, non sono stati messi in contrapposizione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook