Fino a quattordici anni si dedicò sia alla pallacanestro sia al calcio. Giocava nelle giovanili della Juventus, poi per fortuna scelse il basket. Carlo Caglieris, nato a Brescia, cresciuto nel Don Bosco Crocetta di Torino, passò nelle giovanili dell’Ignis Varese. Poi a Biella, dove incrociò la strada della Virtus negli spareggi per la salvezza del 1971 a Cantù. Le V nere si salvarono proprio battendo Biella e perdendo contro Livorno. La differenza punti condannò le due avversarie dei bianconeri. Carlo passò poi ad Asti e nel suo ultimo anno in Piemonte le strade di Caglieris e della Virtus si incrociarono ancora nella Final Four di Coppa Italia.

Carlo Caglieris e la Virtus ancor prima di giocarci contro

In semifinale la Sinudyne sconfisse il Saclà di Caglieris e volò in finale contro la Snaidero Udine che aveva battuto sorprendentemente l’Ignis Varese, priva di Meneghin. La squadra allenata da Peterson e guidata in campo da Fultz riportò un trofeo a Bologna diciotto anni dopo l’ultimo scudetto in Sala Borsa del 1956. Caglieris arrivò alla Fortitudo, con allenatore il professor Nikolic. Fu un anno importante per Carlo, che respirò l’atmosfera di una città in cui la pallacanestro era un culto. Giocò anche i primi derby, perdendo quello di andata e vincendo nel ritorno. Nella stagione successiva passò alla Virtus, per sostituire Albonico; sulla panchina bianconera ancora Peterson.

I trionfi di Carlo Caglieris con la Sinudyne

Con l’inserimento di Carlo, nel frattempo diventato Charlie in una città sempre affascinata dalla cultura americana, e il ritorno dell’americano Driscoll, la Virtus volò verso lo scudetto vent’anni dopo. Per Caglieris fu la prima di sei stagioni splendide, con tre primi e tre secondi posti, più due finali europee perse per un soffio. Nel 1978 a Milano contro Cantù in Coppa delle Coppe per soli due punti. In maniera ancora più beffarda, tre anni dopo a Strasburgo in Coppa dei Campioni contro il Maccabi. La Virtus, presentatasi senza l’infortunato Jim McMillian, uscì battuta per un solo punto in una gara condizionata da alcune decisioni arbitrali avverse. Se le cose fossero andate regolarmente avrebbe meritato di alzare quella coppa, era infatti il capitano della Virtus in quella stagione, l’ultima bolognese di Caglieris, che poi tornò a Torino.

La Nazionale e la Hall of Fame

Disputò ancora buone stagioni con la squadra piemontese e aggiunse anche la perla della vittoria con la nazionale agli europei di Nantes nel 1983. la sua migliore prestazione con gli azzurri, almeno in termini di punti segnati, era di qualche anno prima, quando ancora era alla Sinudyne e rifilò 28 punti all’URSS. Segnare canestri, anche importanti come quello decisivo nella prima vittoria della Virtus in trasferta contro il grande Real, gli capitava, ma non era certo la sua caratteristica principale. I tifosi bolognesi, che hanno potuto apprezzarlo nei suoi anni migliori, ne ricordano ancora la straordinaria capacità di dirigere la squadra. I suoi assist erano una miscela perfetta di fantasia, funambolismo, precisione. Nella Virtus ha disputato 267 gare ufficiali segnando 2509 punti. Dal 2013 è nella Hall of Fame della pallacanestro italiana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook