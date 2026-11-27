Isaia Cordinier inizia la sua carriera da professionista nella stagione 2012/13 agli Antibes Sharks, seconda Divisione francese, e debutta l’anno successiva in Pro A. ALM Évreux e Denain Voltaire sono i passaggi successivi della sua carriera cestistica. Nel giugno 2016 viene scelto al Draft NBA dagli Atlanta Hawks, con cui disputa la Summer League, per poi passare nel 2018 sotto la proprietà dei Brooklyn Nets. Nel mentre Isaia Cordinier torna a vestire la maglia di Antibes Sharks nel massimo campionato francese. Dal 2019 al 2021 veste la canotta di Nanterre 92.

L’arrivo di Isaia alla Virtus

Nel 2021 Isaia Cordinier arriva alla Virtus dopo essere stato inseirito nel migliore quintetto di Eurocup. Isaia Cordinier esordì nella Virtus il 16 ottobre 2021, nella gara interna contro Trieste, gara vinta dalle V nere 94-79. Nel post partita Isaìa Cordinier disse: «Sono molto felice di aver esordito qui, di essere tornato in campo ma soprattutto che la squadra abbia vinto. Nel secondo quarto abbiamo messo in campo l’intensità giusta e abbiamo indirizzato la partita. Il terzo quarto è stato complicato per me, devo prendere ancora confidenza con i compagni e giocare meglio con il resto della squadra. L’atmosfera è stata grandiosa, la Virtus ha dei grandissimi tifosi».

Titoli e numeri di Isaia Cordinier con le V nere

Isaia Cordinier ha vestito la canotta delle V nere per quattro stagioni e con la Virtus ha vinto uno scudetto, un’Eurocup e due Supercoppe, giocando 249 gare e mettendo a segno 2277 punti. In bianconero ha segnato canestri importanti: in gara due di semifinale playoff 2024 contro Venezia a 4 secondi dalla fine segna i due liberi del 79-78. alla trentesima giornata della stagione successiva nella sfida decisiva per il primo posto contro Trapani, dopo una gara quasi sempre condotta dalla virtus, a 4 decimi dalla fine segna il canestro del pareggio da due punti, 89-89, e nel supplementare dal 93-93 segna sei punti e dà un assist ad Akele per altri due, fino al 101-96 finale. Il 20 dicembre 2024 nella partita vinta contro il Barcellona Isaia raggiunge il suo “career high” in Eurolega facendo 24 punti. Con la nazionale francese ha vinto la medaglia d’argento all’Olimpiade del 2024 a Parigi.

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