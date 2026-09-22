I più presenti 5) Alessandro Abbio

Alessandro Abbio arriva a Bologna nel 1994, in una Virtus da due anni campione d’Italia. Non è facile calarsi nella parte, in una squadra collaudata e ricca di campioni, per un giocatore abituato a realizzare grandi bottini. Poi la sua grande occasione nell’ultimo giorno dell’anno. Binelli é a mezzo servizio perché, partito in nazionale con un certificato che ne sconsigliava l’utilizzo, ne è tornato malconcio. Moretti è a pezzi a causa della pubalgia gioca solo 17′, con 0 su 5 dal campo, 2 rimbalzi, una stoppata subita e una palla persa. Coldebella e Danilovic sono assenti.

Un super Alessandro Abbio contro Treviso

Gli altri fanno gli straordinari, ma al 20′ Treviso è avanti 38-49 e al 23′ 42-57. Tutti i bianconeri, però, danno qualcosa in più. Binion lascia a Woolridge solo un canestro nel secondo tempo (ne segnerà un altro nell’overtime contro Battisti). inoltre Joe segna 15 punti e cattura 12 rimbalzi, di cui 7 in attacco. Brunamonti gioca 42 minuti, Binelli prende 10 rimbalzi. Carera e Battisti danno la loro mano. È Alessandro, però, a giocare una gara superlativa. Segna 33 punti in 44 minuti, 8 su 13 dal campo, 16 su 16 dalla lunetta, 4 rimbalzi. Morandotti schiaccia il pallone che porta la Virtus al supplementare. Riccardo, a 1’30” dalla fine del tempo aggiuntivo, sul 78-80, capitalizza anche il quinto fallo più tecnico di Woolridge, segnando 4 liberi e un canestro, 84-80. Finisce 92-85, con gloria anche per Giacchino e Marco Dondi dall’Orologio. Per Picchio, soprannome di Alessandro Abbio, è la consacrazione.

Grande difensore ma anche risolutore

Poi nel tempo miglioreranno anche le sue doti difensive, fino a fare di Alessandro Abbio un eccellente difensore. Grazie anche all’opportunità, confesserà lo stesso Abbio, di marcare Danilovic in allenamento. Tuttavia l’istinto offensivo era capace di tornare fuori nei momenti importanti, con tanti canestri decisivi. A Verona, nel 1996/97 segnò, a dieci secondi dal termine, i due liberi che diedero la vittoria alla Kinder, 88-90. Nel 1998 ribaltò gara quattro di finale contro la Fortitudo. Trasformò in due azioni nell’ultimo giro di lancette il meno due in un più due, con una tripla e un tiro libero. Nel 1999, a Varese decise gara tre di semifinale con un coast to coast concluso da un canestro in entrata che valse il successo di un punto. Nella stagione successiva sullo stesso campo segnò a 21″ dalla fine i liberi del sorpasso, 80-81.

Alessandro Abbio prezioso sesto uomo

Nel marzo 2000 Alessandro Abbio segnò a 23″ dalla fine il canestro da due del più dodici, che ribaltava il meno dieci dell’andata contro i lituani del Vilnius. Fu un’incredibile impresa, considerando le assenze di Bonora, Danilovic, Rigaudeau e Frosini. Nel 2000-01 firmò, contro Treviso, con un gioco da tre punti la vittoria della Virtus per 79-77, dopo che i trevigiani avevano condotto largamente, anche di 19 punti e di 16 al 28′. Diventò un sesto uomo di valore assoluto, affidabile in difesa e in attacco, fondamentale in tanti successi delle V nere: in otto stagioni tre scudetti, quattro Coppe Italia, due Euroleghe e una Supercoppa.

L’addio e il ritorno

Alessandro Abbio se ne andò nel 2002 sulla scia di tanti titoli vinti. Gli ultimi, il grande slam del 2001 e la Coppa Italia del 2002, a un mese dalla finalissima di Eurolega che la Virtus perse in casa dal Panathinaikos, ma Picchio non c’era più. Se n’era andato a Valencia all’epilogo di un rapporto con Messina che scricchiolava da un po’ di tempo. Alessandro scrisse comunque una lettera d’addio in cui ringraziava la Virtus, i tifosi, il Presidente, l’allenatore, la squadra e quell’amore per la Virtus lo ha sempre manifestato negli anni successivi in ogni occasione. Nel 2020 Alessandro Abbio tornò a far parte delle V nere per un paio di stagioni, come responsabile tecnico del settore giovanile.

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