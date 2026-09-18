LA VIRTUS PER TUTTA LA VITA

Si riparte. Dopo una prestagione di tutte vittorie iniziano le gare ufficiali con la Supercoppa. La squadra è nuova, è giovane, ma comunque andrà questa annata sportiva, per la Virtus sarà comunque una festa. È iniziata la stagione che ci porterà al centenario, infatti la data storica della nascita della Virtus Pallacanestro è il 1927, sebbene la prima gara disputata fu il 19 marzo 1930 nel Campionato Nazionale Emiliano I Divisione, giorno nel quale iniziò anche l’attività giovanile.

La Virtus ha iniziato le celebrazioni

La Virtus ha già messo in moto la macchina dei festeggiamenti per il centenario. Durante la stagione, la Virtus ripercorrerà la propria storia attraverso 5 ere, per far sì che il mito possa diventare ancor di più identità e orgoglio in ogni tifoso. Durante l’anno dunque la comunicazione seguirà lo stile grafico dell’era in cui sarà. La prima era (1927-1945) è partita durante la preseason. Sono poi già partiti i primi post riguardanti: i 100 momenti più importanti della storia della Virtus, vale a dire cent’anni raccontati attraverso cento istanti. Ogni momento viene pubblicato nel giorno esatto in cui quell’evento si è verificato. La frase chiave del centenario è “Tutta la vita”, perché le V nere sono parte della vita delle persone e della città.

Il grande impegno della Virtus Pallacanestro per festeggiare degnamente

“Tutta la vita” è anche una delle canzoni di uno dei simboli più autentici e universali di Bologna: Lucio Dalla. Insomma la Virtus ha messo insieme un vero e proprio gruppo di lavoro e tante energie per festeggiare degnamente i primi 100 anni di vita della Sezione Pallacanestro. Ma torniamo alle origini. Nel 1927 al Littoriale, dal 17 al 20 settembre, si svolsero i campionati assoluti di atletica leggera. Quel Littoriale così vicino al campo del Ravone, da sette anni una seconda casa per la Virtus da affiancare alla Santa Lucia. Quel campo del Ravone sul quale Vittorio De Simoni, Ermenegildo De Luigi, Almo Padovani, Gastone Colombo, Riccardo Chiaffarelli e Piero Grigioni, i sei ragazzi dell’atletica Virtus fecero rimbalzare i primi palloni.

La Virtus Pallacanestro nasce dalla sezione atletica

Quei campionati di atletica furono l’occasione per dare il via alla Sezione Pallacanestro. C’erano già stati eventi anticipatori: nel 1920 il saggio per i bimbi di Fiume con anche gare di baschet ball a Villa Maccaferri; nel giugno 1924 il cap. Francesco Vittorio Costa (come atleta della Virtus era già stato in gioventù campione d’Italia di staffetta e aveva vinto un torneo di scherma; poi tre anni dopo, il 23 giugno 1927, quando era ormai diventato maggiore, alla Coppa Bologna, scoprì il talento di una undicenne, Trebisonda Valla, poi da tutti chiamata Ondina che divenne così un’atleta virtussina, la più grande, prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle olimpiadi, nella finale degli 80 ostacoli a Berlino, dopo aver stabilito il record del mondo in semifinale) aveva portato a Firenze una squadra di atleti universitari a gareggiare nei rispettivi Giochi e a vincere il torneo di palla al cesto.

Giuseppe Palmieri

Ma torniamo al 1927. In quegli assoluti di atletica vinse l’oro nel salto in alto Giuseppe Palmieri, che aveva partecipato all’Olimpiade di Parigi del 1924. Palmieri era anche un ottimo giavellottista ma soprattutto sarà grande protagonista della Virtus Pallacanestro: nel primo campionato a carattere nazionale disputato dalla Virtus nel 1934 fu allenatore-giocatore e nella finale, quando i bianconeri rimasero con soli quattro giocatori, segnò da metà campo il canestro della vittoria che valse la promozione nella massima serie. Per rinverdire il legame con il Littoriale dove nacque l’idea, periodicamente in seguito la Virtus Pallacanestro tornò a giocare amichevoli e gare di campionato.

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