L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Cinquantanovesima puntata.

Stagione 2004/05. Il nuovo tentativo di promozione è affidato in panchina a Giordano Consolini. Il capitano della Virtus è Parente, ma purtroppo a marzo sarà vittima di un grave infortunio. Arrivano Brewer, Guyton, Davison, Casoli, Flamini, a ottobre anche Mario Boni. Dopo qualche tempo arriva anche lo sponsor sulle maglie, è Caffé Maxim di un ex giocatore delle giovanili, Massimiliano Boccio… ma finirà a carte bollate.

Virtus fuori in semifinale in Coppa Italia di Lega Due

Nella Final Four di Coppa Italia di Legadue a Bologna la Virtus perde subito da Scafati in semifinale. In campionato sale direttamente l’Orlandina che arriva davanti a tutti, il secondo posto occorre guadagnarselo ai playoff. Due vittorie per 3 a 1 contro Caserta e Scafati con uguale andamento, 2-0 casalingo, sconfitta nella prima trasferta e chiusura dei conti nella seconda. In finale Montegranaro. Ancora 2-0 in casa, poi a Porto San Giorgio la Virtus guida sempre ma a 13″ discutibile quinto fallo fischiato a Casoli, e Tyler va in lunetta, a segnare il pareggio.

Brewer riporta le V nere nella massima serie

Ultimo tiro Virtus, lo prende Corey Brewer, ed è il cesto della Serie A. Sei giorni dopo c’è la festa: a squadre miste tra la squadra attuale e le vecchie glorie, i bianchi, allenati dallo staff attuale, battono i neri, allenati da Bucci, Peterson e Messina, con assistenti Frattin, Nadalini e Molin, per 87-79. Passano altri otto giorni e a Casalecchio si ricorda il Professor Enzo Grandi con un triangolare di calcetto, protagonisti i suoi vecchi amici.

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