Virtus Bologna
L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Cinquantanovesima puntata.
Giordano Consolini sulla panchina Virtus. In Coppa Italia di Lega due va male, ma arriva la promozione nella massima serie.
Stagione 2004/05. Il nuovo tentativo di promozione è affidato in panchina a Giordano Consolini. Il capitano della Virtus è Parente, ma purtroppo a marzo sarà vittima di un grave infortunio. Arrivano Brewer, Guyton, Davison, Casoli, Flamini, a ottobre anche Mario Boni. Dopo qualche tempo arriva anche lo sponsor sulle maglie, è Caffé Maxim di un ex giocatore delle giovanili, Massimiliano Boccio… ma finirà a carte bollate.
Virtus fuori in semifinale in Coppa Italia di Lega Due
Nella Final Four di Coppa Italia di Legadue a Bologna la Virtus perde subito da Scafati in semifinale. In campionato sale direttamente l’Orlandina che arriva davanti a tutti, il secondo posto occorre guadagnarselo ai playoff. Due vittorie per 3 a 1 contro Caserta e Scafati con uguale andamento, 2-0 casalingo, sconfitta nella prima trasferta e chiusura dei conti nella seconda. In finale Montegranaro. Ancora 2-0 in casa, poi a Porto San Giorgio la Virtus guida sempre ma a 13″ discutibile quinto fallo fischiato a Casoli, e Tyler va in lunetta, a segnare il pareggio.
Brewer riporta le V nere nella massima serie
Ultimo tiro Virtus, lo prende Corey Brewer, ed è il cesto della Serie A. Sei giorni dopo c’è la festa: a squadre miste tra la squadra attuale e le vecchie glorie, i bianchi, allenati dallo staff attuale, battono i neri, allenati da Bucci, Peterson e Messina, con assistenti Frattin, Nadalini e Molin, per 87-79. Passano altri otto giorni e a Casalecchio si ricorda il Professor Enzo Grandi con un triangolare di calcetto, protagonisti i suoi vecchi amici.
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