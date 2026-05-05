L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Sessantanovesima puntata.

Stagione 2014/15. L’annata sportiva precedente lascia in eredità alla Virtus Granarolo Bologna una penalizzazione di due punti per ritardati pagamenti di contributi sugli ingaggi. Rimangono in formazione solo Matteo Imbrò e il diciottenne Simone Fontecchio. Sulla panchina bianconera c’è ancora Giorgio Valli. I nuovi arrivi sono forzatamente poco costosi a causa del budget sempre più ridotto. I più importanti rispondono ai nomi di Allan Ray, Okaro White e Jeremy Hazell. Romano Bertocchi dopo le dimissioni da presidente ai tempi dell’assunzione dell’allenatore Alessandro Finelli, rientra come presidente della Futurvirtus, ramo del settore giovanile.

Gigi Terrieri lascia la Virtus dopo 44 anni

Dopo 44 anni di Virtus rassegna le dimissioni Gigi Terrieri, storico speaker e responsabile del settore giovanile. Alla fine del girone di andata la Virtus è nel gruppo delle sei terzultime con soli dodici punti e risulta in tredicesima posizione, quindi fuori ancora una volta dalla Final Eight di Coppa Italia Nel girone di ritorno, però, la Virtus aggancia l’ottavo posto a quota 28, frutto di 15 vittorie, e torna finalmente nei playoff. Un discreto successo quello ottenuto dalle V nere visto il meno due iniziale in classifica e l’obiettivo salvezza fissato prima del campionato dalla società.

Milano elimina le V nere nei playoff, ma stagione positiva

C’è quindi motivo di festeggiare anche se Milano chiude facilmente la pratica per 3 a 0 nei quarti di finale, con tre agevoli vittorie. Arrivano due scudetti nel settore giovanile: con gli aquilotti delle annate 2005/2006 nel 3 contro 3 e quello degli under 14.

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