L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Settantaseiesima puntata.

Stagione 2021/22, Virtus femminile. Un autentica rivoluzione: nuovo allenatore, Lardo dalla nazionale femminile e già in passato sulla panchina della Virtus maschile. Del vecchio gruppo rimangono solo Tassinari (al terzo anno da capitano, nella maschile dal 2000 nessuno è arrivato a tanto) e Tava, confermate anche Battisodo e Barberis. Arrivano grandi giocatrici come Cecilia Zandalasini, già vincitrice di un titolo in WNBA, la nazionale Cinili, poi ancora Ciavarella, Pasa e Laterza. Come sempre nuove le straniere, Dojkic e direttamente dai playoff americani Turner e Hines-Allen.

L’esperienza della Virtus femminile in Eurocup

Nuova anche l’esperienza in Eurocup, anche se finisce presto. In campionato si veleggia tra le prime nonostante qualche inattesa sconfitta, però c’è la prestigiosa e netta vittoria a Venezia contro la squadra campione. In Supercoppa la Virtus si ferma subito in semifinale contro Schio. Nella Final Eight di Coppa Italia a San Martino di Lupari, le V nere battono Campobasso e Reyer Venezia, ma si inchinano in finale alla solita Schio. In Eurocup è quarta nel girone, perché ha gli stessi punti del Lointek Gernika Bizkaia ed è in parità anche nei confronti diretti, una vittoria a testa di cinque punti, ma ha una peggiore differenza punti generale, quindi non si qualifica.

V nere in finale

Nei playoff di campionato, elimina Costa Masnaga, poi la Reyer 2-1 vincendo gara due a Bologna e gara tre a Venezia. In finale perde 3-1 da Schio, ma compie un’impresa contro le venete (imbattute in trasferta e con una sola sconfitta in campionato) in gara tre. Sotto di quindici punti a dodici minuti dalla fine, rimonta con le triple di Dojkic poi sorpassa con un canestro di Zandalasini, che fin lì aveva sbagliato tanto, 72-71. Poi Schio vince lo scudetto a Bologna in gara quattro. Considerando la formazione maschile, nessuno era venuto a vincere il titolo a Bologna contro le V nere da 45 anni. Era il 1977 quando lo fece Varese, dopodiché la squadra bolognese ha fatto dodici finali vincendole o perdendo la gara decisiva in trasferta.

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