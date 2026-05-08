L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Settantesima puntata.

Stagione 2015/16. Partono Hazell e White. Per il ruolo di pivot ci si affida a Pittman, vincitore di un anello con Miami. Tra gli italiani, parte Imbrò, lo sponsor è Obiettivo Lavoro. In precampionato la Virtus vince il 1° Trofeo Città di Rimini. Dal 25 settembre 2011 non primeggiava in un quadrangolare, in quell’occasione il Trofeo Naturhouse di Ferrara. In campionato la Virtus batte subito la Reyer poi ne perde cinque. La vittoria al supplementare contro Sassari (subito dopo arriva Fells che durerà fino a febbraio) inaugura una serie di quattro vittorie in casa, ma fuori si perde sempre.

A fine andata Virtus penultima

A fine andata Virtus a quota 10, penultima per classifica avulsa (Torino e Pesaro che la precedono hanno le stesse vittorie), dietro c’è solo Capo D’Orlando che ha 8 punti. Reggio vince a Casalecchio e meno male che Brindisi ci perde dopo tre supplementari. Arriva Hasbrouck e quando parte Fells ritorna Collins per sostituire Ray (solo 6 presenze per Allan). A Casalecchio cade Pesaro ma passa Milano (alla vigilia annunciato il nuovo presidente Bucci che già lo era stato ai tempi di Cazzola). Arriva la vittoria a Sassari con 19 punti di Collins, un successo in trasferta che mancava da oltre un anno.

Undici vittorie non bastano per evitare la retrocessione

La Virtus batte anche Varese e con sei punti di vantaggio su Torino a sette turni dal termine la salvezza sembra vicina, ma c’è una sola vittoria nelle successive cinque gare, così Torino raggiunge i bianconeri alla vigilia del confronto diretto. La Virtus lo domina e ribalta il meno cinque dell’andata, ma non basta perché in lizza ci sono altre squadre. A Reggio Emilia, ultima giornata la Virtus prende anche un più nove di vantaggio, ma perde e si trova con altre tre squadre a 22, Capo D’Orlando, Caserta e Torino. Per la classifica avulsa Virtus ultima. Prima retrocessione sul campo.

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