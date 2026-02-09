La Virtus Bologna continua a muoversi sul mercato, alla ricerca di un profilo da inserire in tempi brevi all’interno della squadra e che possa tornare utile in questo rush finale tra campionato ed Eurolega. Qualche giorno fa era uscito il nome del canadese Marcus Carr, mentre oggi è un altro il profilo che interessa al club bianconero: il giocatore americano Rasheed Bello.

Rasheed Bello, possibile matrimonio bianconero?

A riportare il nome del playmaker attualmente in forza all’Anversa sono sia Repubblica che La Prealpina. Classe 2003, Rasheed Bello è un giocatore già pronto per grandi palcoscenici, visto che coi suoi 183 cm in Europe Cup sta viaggiando su statistiche da 15.5 punti a gara e 5.4 assist di media. Il regista del club belga potrebbe rivelarsi effettivamente quello che serve alle Vu nere, viste le difficoltà nelle rotazioni di giocatori esterni nelle ultime settimane, legate anche all’uscita di scena di Alessandro Pajola per operazione (mentre Morgan va verso il recupero). Il ventiduenne nato a Chicago potrebbe effettivamente essere il colpo che serve alla Virtus per provare a dare una spallata alle sfortune dell’ultimo periodo legate principalmente alle varie indisponibilità all’interno della rosa.

Non c’è ovviamente ancora nulla di ufficiale. La Virtus ha però necessità di muoversi in fretta sul mercato per provare a rimpinguare in fretta le proprie file e dare linfa nuova a una panchina a oggi ancora troppo corta per restare competitivi sia nel campionato che in Eurolega. Si vedranno quelle che saranno le prossime evoluzioni.

