La Preview di Virtus Bologna – Bayern Monaco

La sfida tra Virtus Bologna e Bayern Monaco, in programma questa sera alle 20.30, arriva in un momento delicatissimo per le V Nere. La formazione bianconera è reduce da sei sconfitte consecutive tra campionato ed EuroLega e cerca una reazione davanti al proprio pubblico. Per la Virtus sarà fondamentale ritrovare fiducia, intensità e lucidità nei momenti chiave del match.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus vive uno dei periodi più difficili della stagione. Il cambio in panchina, con Nenad Jakovljevic subentrato dopo l’esonero di Dusko Ivanovic, non ha ancora prodotto i risultati sperati. Le recenti sconfitte contro Reggiana e Venezia hanno evidenziato una squadra in difficoltà soprattutto nei possessi decisivi.

Qualche segnale di ripresa è sicuramente arrivato, ma non abbastanza per pensare che questa squadra possa in questo momento ritrovare la vittoria. Con gli obiettivi di EuroLega oramai andati, poi, non resta che affrontare queste partite con meno pressione, cercando però di sfruttarle per ritrovare quella fiducia che al momento sembra smarrita. Resta poi evidente il problema in cabina di regia, aggravato anche dall’assenza di Vildoza, fermo per diverse settimane e con Alessandro Pajola che starà fuori ancora per un po’.

L’AVVERSARIO DI OGGI: BAYERN MONACO.

Il Bayern Monaco arriva a Bologna con la voglia di portare a casa il bottino pieno. Andreas Obst è il principale terminale offensivo con 14,8 punti di media, mentre Neno Dimitrijevic garantisce qualità nella gestione e quasi 4 assist a gara.

Occhio anche a Vladimir Lucic, leader esperto e riferimento su entrambi i lati del campo. Nonostante alcuni dubbi legati alle condizioni di Jovic, Baldwin e Isiaha Mike, il Bayern resta una squadra profonda, fisica e pericolosa soprattutto dal perimetro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook