Virtus, Ferrari protagonista a Napoli: «Non me l’aspettavo, sono contento»

La Virtus Olidata Bologna espugna il campo della Guerri Napoli e trova risposte importanti anche dai suoi giovani. Tra i protagonisti della serata spiccano Francesco Ferrari e Matteo Baiocchi, entrambi decisivi nel successo bianconero.

Ferrari ha chiuso una gara di grande impatto con 19 punti in 22 minuti, tirando con ottime percentuali (3/4 da due, 4/5 da tre e 1/1 ai liberi), aggiungendo anche 4 rimbalzi e una valutazione di 27, risultando uno dei migliori in campo. Dall’altra parte, spazio anche per il giovane Baiocchi, che in 2 minuti ha trovato i primi punti della sua carriera in Serie A, firmando un canestro da due e contribuendo con 1 rimbalzo.

Al termine della partita vinta dalla Virtus Bologna a Napoli, come ormai sta diventando una tradizione, Momo Diouf ha perso il microfono di LBATV e si è fatto carico dell’intervista post partita ai compagni, coinvolgendo prima Ferrari e poi Baiocchi, circondati dai compagni di squadra italiani e americani.

LE PAROLE DI FERRARI E BAIOCCHI.

Francesco Ferrari ha commentato così la sua prestazione, culminata con il massimo in carriera nella massima serie:

«È stato mio massimo di punti in serie A, non me l’aspettavo, però sono contento. L’importante è la vittoria, che non era facile, avendo giocato due giorni fa a Madrid».

Grande emozione anche per Matteo Baiocchi, alla prima gioia personale nel campionato di Serie A:

«Sono contento, ci si sente bene, ringrazio Sal che mi ha bloccato per fare canestro».

