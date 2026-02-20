Virtus, Diouf: «Abbiamo un solo obiettivo che è vincere»

La Virtus Olidata Bologna è una delle quattro semifinaliste della Coppa Italia 2026. Le V Nere, nella serata di ieri, hanno battuto la Guerri Napoli per 83-73, grazie ad un buon secondo tempo. L’avvio di partita complicato, infatti, aveva permesso a Napoli di andare negli spogliatoi in vantaggio; Diouf ed Edwards, però, sono usciti fuori nella ripresa guidando la Virtus Bologna verso il successo finale.

LE PAROLE DEL CENTRO BIANCONERO.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni di LBA TV il centro bianconero, Momo Diouf, che ha chiuso la gara con una doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi:

«Sono contento, questa era una partita da vincere. Dopo un avvio sottotono, abbiamo iniziato a giocare di squadra e questo ci ha permesso di vincere. Ora ci aspetta un’altra sfida tosta contro Tortona, ma abbiamo solo un obiettivo che è vincere».

«Dusko all’intervallo ci ha detto di giocare di squadra e di goderci questa esperienza. Hackett è per noi un giocatore importante, che nonostante l’età ci dà sempre una grossa mano».

