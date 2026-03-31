Virtus, Jakovljević: «Non siamo stati in grado di mettere in campo la giusta intensità»

La Virtus Bologna incassa un altro kappao in Eurolega, il quinto consecutivo, senza trovare la reazione sperata dopo il cambio in corsa del capo allenatore.

Al PalaDozza, infatti, a imporsi è stata Parigi, capace di giocare una partita coraggiosa, mettendo grande pressione difensiva alla Virtus e trovando con continuità il canestro dall’arco dei tre punti. Due aspetti che hanno pesato sull’andamento della gara, con la Virtus rimasta in partita fino a metà del terzo quarto. Da quel momento, però, qualcosa si è spento nella testa dei bianconeri, che hanno subito il break poi risultato decisivo per le sorti dell’incontro.

La Virtus tornerà in campo venerdì 3 aprile 2025, quando alla Virtus Arena arriverà Valencia.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore della Virtus Bologna, Nenad Jakovljević:

«Non siamo stati in grado di mettere in campo la fisicità che volevamo. Parigi gioca in questo modo mettendo tanta pressione in difesa su ogni possesso e non siamo stati in grado di adattare il nostro gioco. Questa partita ci deve servire da lezione per capire come giocare questo tipo di partite, in EuroLega ma anche in Campionato. Non è facile parlare dopo una sconfitta del genere. Ora pensiamo alla prossima partita, sapendo di dover iniziare a giocare con questa fisicità e questa prontezza mentale non solo in partita ma anche in allenamento».

«Ho provato emozioni forti, conosco l’ambiente e la situazione ed ho cercato di far cambiare poche cose dando più importanza ai nostri giocatori. Questa partita ha dimostrato sia a me che ai giocatori stessi che abbiamo ancora tante cose da sistemare, partendo dai singoli, per poter costruire quello che deve essere il nostro obiettivo: la squadra».

«Abbiamo avuto alcuni momenti di buio già nel secondo quarto, e lo dimostrano i tanti punti subiti all’intervallo. Ci sono stati poi errori tecnici, anche esterni alla partita come il parlare con gli arbitri, che hanno inciso in negativo. Sappiamo su cosa lavorare, non sarà facile ma dobbiamo essere onesti nel dire che potevamo fare meglio. Non so come in questo momento, ma vi posso assicurare che farò di tutto per trovare la soluzione e far riaccendere la squadra. Solo giocando di squadra possiamo affrontare questo tipo di difficoltà».

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