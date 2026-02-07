Virtus tra mercato e campo: Ivanovic riflette sulle mosse necessarie

Tre kappaò consecutivi hanno improvvisamente cambiato l’inerzia del momento Virtus. La sconfitta pesante al Pireo è stata l’ultima fotografia di una squadra arrivata al limite delle energie fisiche e mentali, tra rotazioni accorciate, assenze e un calendario che non ha concesso tregua. Ora però non c’è tempo per voltarsi indietro: lunedì sera a Brescia va in scena uno snodo pesantissimo per la classifica di campionato, contro una Germani fresca e preparata, che ha potuto lavorare tutta la settimana su un solo obiettivo.

La Virtus ci arriva stanca, con l’auspicio di recuperare qualche pedina, ma soprattutto con la consapevolezza che il momento richiede scelte chiare. Non solo sul parquet, ma anche fuori. Perché il tema mercato è tornato prepotentemente d’attualità in casa bianconera, tra possibili movimenti in uscita e valutazioni su eventuali innesti utili a dare ossigeno a una squadra che oggi sembra aver perso brillantezza e certezze.

MERCATO TRA CONTINUITA’ E NECESSITA’: LE PAROLE DI IVANOVIC.

A fotografare il bivio è stato ieri Dusko Ivanovic in sala stampa:

«Il vantaggio maggiore è per le squadre che hanno giocatori che stanno insieme da tempo e migliorano giorno dopo giorno in allenamento. Ma se ti serve qualità, allora aggiungi giocatori. Aggiungere un giocatore a un sistema è un rischio, ma a volte è necessario».

Parole apparentemente generali, ma che si incastrano perfettamente nella situazione Virtus di questo periodo. Inserire un giocatore in corsa significa toccare equilibri già fragili, ma allo stesso tempo l’attualità racconta di una squadra che fatica a sostenere intensità e continuità su più fronti.

In uscita, il prestito di Canka appare ormai imminente, una mossa utile per permettere al giovane di trovare spazio e minuti altrove. In entrata, invece, la dirigenza riflette: serve davvero un innesto immediato o è meglio puntare sulla tenuta del gruppo, confidando nei rientri e in una gestione più oculata delle rotazioni? La risposta, forse, arriverà già dal campo di Brescia. Perché il risultato di lunedì potrebbe indirizzare non solo la corsa al vertice, ma anche le prossime mosse del mercato bianconero.