Jakovljevic: «Per vincere è servita la migliore versione di noi stessi»

La Virtus Olidata Bologna vince Gara 5, 106-95 il risultato finale, e conquista la semifinale playoff 2026. Le V Nere hanno dovuto lottare fino all’ultimo per superare una Dolomiti Energia Trentino che, per tutta la serie, si è confermata un’avversaria ostica.

Nel quinto atto a fare la differenza sono state la grinta e l’intensità messe in campo da Hackett e compagni che, dopo aver retto a lungo l’urto degli ospiti, hanno trovato l’allungo decisivo nel finale, gestendo poi con lucidità gli ultimi possessi e regalando a coach Jakovljevic il passaggio del turno. Nei momenti di massima difficoltà le V Nere hanno trovato anche un Carsen Edwards particolarmente ispirato, che tra canestri da tre punti e penetrazioni al ferro ha messo a dura prova la difesa trentina.

Nel complesso, però, va elogiato il grande sforzo di squadra che ha permesso all’Olidata di portare a casa la serie. Il prossimo appuntamento è per sabato, ore 20, quando alla Virtus Arena si giocherà Gara-1 della Semifinale Play-Off contro la Reyer Venezia.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Al termine della gara, il tecnico bianconero Nenad Jakovljevic ha commentato così la vittoria dei suoi:

«Non è facile trovare le parole giuste dopo una battaglia vera e propria. I complimenti vanno fatti a tutta la squadra, anche perchè uscire fuori quando eravamo praticamente morti e sepolti, trovando aggressività, speranza e coesione, non era facile. Complimenti anche a Trento che ha fatto una serie straordinaria, sfruttando tutte le proprie qualità. Abbiamo dovuto trovare la migliore versione di noi stessi, pur avendo fatto vedere che siamo stati in difficoltà soprattutto in Gara-2 e 3. I play-off sono una maratona, vanno vissuti lottando fino all’ultimo secondo».

«I complimenti vanno fatti alla squadra, non a me. Abbiamo un grande contributo che viene dato dal settore giovanile, sia dal punto di vista degli allenatori che dei giocatori stessi».