La Virtus Olidata Bologna non sfrutta il vantaggio del fattore campo nella serie contro Trento, perdendo Gara-2 per 87-84. Le V Nere, contrariamente a quanto visto nel primo atto della serie, non sono riuscite a controllare il ritmo partita subendo una Trento più pimpante, e precisa al tiro, ritrovandosi così a dover gestire una bagarre che si è decisa solo nei minuti finali.

Con questo kappaò la serie va sull’1-1, ed ora Hackett e compagni dovranno cercare di vincere due volte a Trento per provare a chiudere la serie. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, palla a due alle ore 20.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovljevic:

«Abbiamo perso Gara-2 per la mancanza di disciplina ed aggressività difensiva. Trento ha fatto più di trenta punti nell’1vs1, e non giocando con la loro stessa aggressività era difficile vincere stasera. Ora analizziamo gli errori, con l’obiettivo di giocare con una faccia diversa Gara-3».

«Trento ha giocato con più fisicità, e ci ha messo in difficoltà con l’uso dei contatti sia in attacco che in difesa. Non siamo stati brillanti nel riconoscere come era stata impostata la partita e non siamo stati in grado di reagire».

«Su Pajola non posso dire nulla, dobbiamo ancora parlare con lo staff medico per capire la situazione generale. Morgan tornava da un infortunio, ha giocato un’ottima partita e dopo più di un mese in cui ha fatto un solo allenamento mi sentivo più a mio agio a giocare con giocatori che sono già in forma e che possono reggere in questo momento 2/3 partita a settimana. Probabilmente poteva giocare anche gli ultimi 10′ minuti, ma la salute dei giocatori è importante così come è importante vincere».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook