Il prepartita di Milano-Virtus, Diouf: «Ci aspetta una partita dura»

Primo back-to-back d’Eurolega per le Vu Nere: domani sera alle 20.30 affronteranno l’EA7 Milano all’Unipol Forum. Dopo Fenerbahçe e Varese, un altro test probante per la Virtus Bologna contro la sua nemesi italiana, in quella che si prospetta essere la seconda sfida stagionale tra le due formazioni, dopo il trionfo meneghino in Supercoppa (80-71). Entrambe le squadre entrano in questo match con un record di zero vittorie e una sconfitta in Europa.

Il Derby d’Italia non è mai una partita qualunque, ma una rivalità che affonda le proprie radici nella storia della pallacanestro nostrana. Nonostante budget di categorie diverse, quando Virtus e Milano scendono in campo tutto il resto si azzera. Da una parte le stelle (Moses Wright e Alec Peters), dall’altra i diamanti grezzi (Rasheed Bello e Wendell Moore Jr.). Dopo aver già incrociato i propri destini una volta quest’anno, i bianconeri cercheranno il riscatto immediato per muovere la propria classifica europea.

Le dichiarazioni di coach Álex Mumbrú in vista di Milano-Virtus

«Partita dura, si tratta della nostra terza partita di fila in trasferta: giocheremo contro una grande squadra, che dopo la sconfitta alla prima vorrà sicuramente rifarsi in Eurolega in casa. Abbiamo già giocato contro di loro in Supercoppa: stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo già a partire da domani».

Le parole di Momo Diouf alla vigilia di Milano-Virtus

«Ci aspetta una partita dura, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Arriviamo da due partite ravvicinate tra campionato ed Eurolega e nonostante ciò dovremo iniziare subito ad alto ritmo e ad alto livello di intensità, giocando di squadra con energia. La chiave sarà gestire bene il pallone in attacco, limitando gli errori e mantenendo sempre alta la qualità del nostro gioco. Cercheremo di giocare la nostra pallacanestro».

Le informazioni sulla partita

Armani Olimpia Milano vs Virtus Bologna, Martedì 29 settembre ore 20.30, Unipol Forum (Milano).

Arbitri: Borys Ryzhyk, Alberto Baena, Igor Dragojević.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Ancora indisponibile Kevin Kokila.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook