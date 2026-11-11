Virtus, le condizioni di Davide Casarin

Tegola per la Virtus Costa Bologna. Almeno due mesi di stop per Davide Casarin, dopo l’infortunio rimediato nel finale di partita contro la Tezenis Verona, in occasione del match del Monday Night. A 3’ dalla sirena dei tempi regolamentari, il numero 7 bianconero si è avventato con grande coraggio su una palla vagante, appoggiando però in maniera innaturale il ginocchio sinistro, nel tentativo di recuperarla. Dopodiché, l’esterno italiano è caduto rovinosamente sul parquet, mostrando evidente dolore e facendo così temere il peggio.

La nota ufficiale del club

«Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Davide Casarin, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito nella gara contro Verona, ha riportato una frattura intraspongiosa del piatto tibiale mediale in assenza di lesioni capsulo legamentose. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato in 8 settimane».

Un assenza pesante

L’infortunio di Davide Casarin rischia di avere ripercussioni importanti sulle Vu Nere, specialmente in LBA. Dopo il guaio fisico che ha colpito Tommaso Baldasso, un altro nazionale dunque si aggiunge alla lista dell’infermeria. Inoltre, contro la Scaligera, il nativo di Mestre stava disputando indubbiamente la sua migliore prova in maglia Virtus fino a quel momento (9 punti, 3 rimbalzi, in soli 14’). In attesa di rivederlo sui campi da gioco, non resta che augurargli una pronta e completa guarigione.

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