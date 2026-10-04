Virtus-Maxima Roma, Mumbrú: «Una vittoria di strategia e di mentalità»

Al termine della prima settimana di back-to-back europeo, la Virtus Bologna conquista due punti sudatissimi contro una Maxima Roma in grande fiducia. Le Vu Nere, dopo l’impresa di giovedì sera contro l’Olympiacos, trovano la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di coach Cotelli, al contrario, rimane ferma a quota zero.

In una partita sempre in discussione, i bianconeri mostrano grande forza mentale: prima allungano, poi soffrono, e infine la ribaltano. Ancora protagonista Marcus Carr, autore di una clamorosa doppia doppia da 21 punti e 13 assist. Non sono passati inosservati i primi acuti di Bobi Klintman (15 punti e 7 rimbalzi) e Trent Frazier (16 punti). Dall’altro lato, il migliore marcatore è Brynton Lemar (18 punti). Notevoli anche le prestazioni di John Brown III (12 punti e 11 rimbalzi) e Xavier Moon (13 punti e 8 assist). La squadra di casa rimane imbattuta in LBA, nonostante l’ennesime brutte percentuali al tiro da tre (7/23).

Le dichiarazioni di coach Álex Mumbrú al termine di Virtus-Maxima Roma

«Quella di stasera è un’altra vittoria guidata dall’atmosfera che nel quarto quarto è stata certamente importante: a volte è più facile giocare con questa atmosfera. Siamo partiti bene ma nel secondo e terzo quarto non abbiamo fatto le giuste giocate né in attacco né in difesa; anche se indubbiamente è vero che negli ultimi giorni abbiamo giocato quattro partite, ma è una condizione a cui ci dovremo abituare. In quel momento della partita abbiamo perso molte palle, abbiamo concesso falli stupidi e fatto errori banali, dando a loro la possibilità di andare avanti. Poi quando a 6 minuti dalla fine ci siamo trovati sotto di 11 punti siamo riusciti a trovare la nostra miglior difesa e il nostro miglior attacco. Siamo molto felici perché la Maxima ha giocatori forti e un allenatore molto bravo, motivo per il quale erano venuti qui per vincere.

Una vittoria di strategia o di mentalità? Penso entrambe. Klintman da 5 ci ha dato la possibilità di fare 5-6 punti facili e di darci ritmo dopo che loro erano riusciti a controllarlo. Ma è anche una vittoria di mentalità, perché anche giocare in casa con questi tifosi che spingono fa capire alla squadra quanto questo possa aiutare.

Carr? Abbiamo tanti giocatori che possono fare bene in attacco: abbiamo Trent, Wendell, Derrick e Tommaso. Abbiamo tanti giocatori, ma è vero che ha preso decisioni intelligenti. Ma anche la squadra è stata molto brava nel creare le giuste spaziature che consentissero a lui di fare le sue giocate.

Virtus un bambino che sta crescendo velocemente? Abbiamo messo in campo una difesa tosta fisicamente, non dando a loro opzioni per segnare in modo facile. Dopo la Supercoppa abbiamo capito come ridurre le brutte decisione nei momenti chiave: non sapevamo come chiudere la partita. Questo percorso di crescita non dipende dalla vittoria o dalla sconfitta. Stiamo crescendo passo dopo passo e stiamo imparando velocemente».

Il riepilogo della partita

Virtus Costa Bologna vs Maxima Roma: 98-89

(25-16, 37-42, 65-68)

Virtus Costa Bologna: Frazier 16, Carr 21, Casarin, Moore Jr. 8, Edwards 5, Baldasso 2, Baiocchi, Hackett 5, Ferrari 8, Diarra 10, Klintman 15, Diouf 8.

Maxima Roma: Brown 12, Bilan 10, Holiday 6, Alibegović 8, Lemar 18, Veronesi 11, Moon 13, Bresciani, Bonacini, Wheatle 2, Camara 7, Ryan 2.

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