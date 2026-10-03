Virtus-Maxima Roma, Parente: «Sappiamo che sarà una partita molto molto difficile»

Smaltita la gioia dell’impresa contro l’Olympiacos, la Virtus Bologna è chiamata a ricaricare le pile in vista del prossimo impegno di campionato. Domani sera, alle 18.15, al PalaDozza arriva la Maxima Roma di coach Matteo Cotelli. Reduce dal primo successo in EuroCup, la squadra capitolina è ancora alla ricerca dei primi due punti in territorio italiano, dopo aver perso malamente contro Napoli alla prima ufficiale in casa (75-94).

Le Vu Nere potranno fare affidamento sul calore del proprio pubblico, da sempre il sesto uomo dal valore inestimabile. Nonostante la recente nascita del club di Paul Matiasic, non si tratterà del primo incontro tra le due formazioni: durante la preseason si sono già affrontate in una partita terminata 97-80 a favore della Virtus. In quel match, però, mancavano due elementi chiave del roster romano: Brynton Lemar e Matt Ryan. Insomma, una sfida da conservare come un semplice ricordo del passato e non come una fotografia di ciò che ci dobbiamo aspettare domani.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente alla vigilia dell’incontro

«Arriva in casa la Maxima Roma e dobbiamo essere pronti a recuperare le energie nervose dopo la battaglia conto l’Olympiacos. Sappiamo che sarà una partita molto molto difficile perché li abbiamo affrontati in precampionato, noi eravamo col roster quasi al completo e simile a quello che abbiamo avuto in Eurolega, mentre a loro mancavano due giocatori americani e nonostante questo quella è stata una partita vera per oltre 35 minuti.

Hanno talento soprattutto nelle guardie che sanno e possono innescare i loro lunghi – che conosciamo bene – e soprattutto la cosa principale sarà evitare il loro tiro da tre punti perché hanno 5 – 6 giocatori che tirano più da tre punti che da due e hanno ottime percentuali. Quindi, dovremo fare molta attenzione sul perimetro e per questo ci serve soprattutto una prestazione difensiva solida per 40 minuti».

Le informazioni sulla partita

Virtus Costa Bologna vs Maxima Roma, Domenica 4 ottobre ore 18.15, PalaDozza.

Arbitri: Michele Rossi, Denny Borgioni, Alessandro Perciavalle.

Diretta: LBA TV, Sky Sport Basket (canale 205) e Nettuno Bologna Uno.

Ancora indisponibile Kevin Kokila.

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