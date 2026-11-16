Virtus-Panathinaikos, Hackett: «Vogliamo fare una partita coraggiosa e di buona qualità»

Post Trento, la Virtus Costa Bologna guarda all’Europa. In occasione del double-week numero tre della stagione europea, il calendario propone due appuntamenti ad altissima quota: prima il Panathinaikos, poi il Valencia. Con un bilancio sceso a 4-7, le Vu Nere si apprestano a ricevere tra le proprie mura proprio il superteam greco. Dopo un avvio promettente, Mumbrú & company si sono arenati malamente, collezionando una striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. L’ultima gioia in Eurolega risale al lontano 16 ottobre contro il Baskonia, poi la vertiginosa caduta verso gli abissi della graduatoria.

Dall’altro lato, l’avversario fa paura. Dīmītrīs Giannakopoulos, patron dei Greens e figura a dir poco controversa, ha messo insieme un roster da strabuzzare gli occhi. Le sue ambizioni nel Vecchio Continente non conoscono confini, come dimostra il tentativo, andato a vuoto, di portare nientepopodimeno che Nikola Jokić al di qua dell’oceano. Che dire, dovrà accontentarsi dei vari Nunn, Lessort, Yabusele, Hayes-Davis, Francisco, Bonga, Sloukas, e chi più ne ha più ne metta. E l’allenatore? Beh…di certo il dirigente greco non è andato a risparmio neanche su quel fronte. Dopo il brusco divorzio con il Partizan e un anno sabbatico, Željko Obradović è tornato in quella che per più di una decennio ha chiamato casa e, stando alle voci di corridoio, percepirà la modica cifra di dodici milioni di euro in tre anni.

Allo stato attuale, gli ateniesi vantano un notevole record di 8-3. Tuttavia, arrivano sotto le Due Torri feriti dalla sconfitta per mano del Barcellona. Dunque, così come per la Virtus, anche per il Panathinaikos la questione sarà tornare a muovere la classifica, possibilmente verso l’alto. La palla a due è fissata per domani sera alle 21.00 nella cornice del PalaDozza.

Le parole di coach Mumbrú alla vigilia di Virtus-Panathinaikos

«Il Panathinaikos viene da una sconfitta in casa dove però era avanti in doppia cifra nel punteggio a cinque minuti dalla fine, una squadra che sappiamo tutti essere stata costruita per vincere questa Eurolega, non solo per arrivare alle Final Four. Una squadra formata da giocatori di assoluto livello, sia in area dove possono mettere in difficoltà gli avversari in post sia fuori dall’area con vari interpreti che giocano molto bene in isolamento, Nunn e Francisco su tutti. Sarà importante il modo in cui approcceremo difensivamente ma soprattutto come arriveremo alla partita e come recupereremo alcuni giocatori con alcuni acciacchi».

Il commento di Hackett prima di Virtus-Panathinaikos

«C’è poco tempo per preparare la prossima gara, in questa serie di partite ravvicinate. Abbiamo guardato dal punto di vista tattico che tipo di partita ci aspetta: ci saranno tanti aspetti a cui fare attenzione, il Panathinaikos è un avversario tosto, uno dei roster più forti d’Europa ma di fronte al nostro pubblico noi vogliamo fare una partita coraggiosa e di buona qualità».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Panathinaikos AKTOR Athens, Martedì 17 novembre ore 21.00, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Carlos Peruga, Emilio Pérez, Jakub Zamojski.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Davide Casarin.

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