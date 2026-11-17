Giù il cappello. Come nella passata stagione, anche quest’anno Bologna risulta indigesta al Panathinaikos. L’ultima volta il passivo era stato impressionante (+19), stasera invece la partita si è decisa nei minuti finali. La sostanza però è la stessa. La Virtus compie una vera e propria impresa: dopo l’Olympiacos, anche i greens cadono al PalaDozza per 84-79. La formazione di Obradović parte meglio, poi le Vu Nere prendono le misure, e all’intervallo si va sul 40-43. Nella ripresa, la squadra di casa la vince partendo dalla difesa: sono solo 36 i punti concessi agli ellenici nel secondo tempo, un numero irrisorio considerando l’armamentario offensivo del roster.

Tra le fila di Mumbrú, i migliori realizzatori rispondono ai nomi di Diouf e Diarra (15 punti entrambi), dominanti nella battaglia sotto le plance contro Yabusele e Mītoglou. A seguire nelle menzioni d’onore: Bello è risultato determinante con le sue incursioni (11 punti e 4 assist), Frazier ha aggiunto 10 punti (seppur chiudendo con 4/13 dal campo) e Carr ha infilato il jumper che ha chiuso i giochi, sopra di 2 a 41 secondi dal termine. Per il club di Atene, lo show è stato condotto dal solito Nunn (18 punti e 8 rimbalzi), attaccante di razza se ce n’è uno, ma spesso e volentieri monopolizzatore del pallone. Non sono serviti a niente i 10 punti a testa di Francisco, Sloukas e Bonga. La differenza per la Virtus l’hanno fatta i rimbalzi in attacco, nonostante la minor taglia fisica: ben 18 contro i 10 dei greci. Al Madison di Piazza Azzarita, le Vu Nere tornano a muovere la classifica: il record ora dice 5-7 in Eurolega.

Le parole di coach Mumbrú dopo Virtus-Panathinaikos

«Quella di stasera è stata una partita tosta, perché abbiamo iniziato i primi 4-5 minuti cercando di restare dentro la partita nonostante le percentuali basse al tiro, anche se avevamo trovato buoni tiri. Il secondo è stato simile. Poi il Panathinaikos dal terzo quarto ha messo in campo tanta fisicità, così come anche nel quarto quarto, che è rimasto molto fisico: noi però siamo stati bravi a reagire. Vero che abbiamo fatto bene a rimbalzo, che è stata la chiave offensiva, ma abbiamo anche preso buone decisioni con i cambi difensivi.

Per me comunque hanno vinto i tifosi, perché soprattutto in 2 momenti per noi di sofferenza in cui non segnavamo da minuti hanno continuato a spingerci dimostrando di essere un sesto uomo in campo: la vittoria è loro. Poi la partita è stata difficile da preparare fin da prima della partita perché Bobi e Trent erano malati. Trent stamattina ha fatto un buon allenamento e una grande partita stasera e questo spiega come vogliamo lavorare.

Come detto 10-15 giorni fa dobbiamo continuare a lavorare: quella di stasera è una vittoria importante perché arrivata con un avversario importante, ma bisogna continuare perché è solo una vittoria, la stagione è lunga stagione e quindi non importa il risultato. Dobbiamo migliorare giorno per giorno perché siamo una squadra giovane e a volte impari velocemente degli aspetti e altre meno. Tra due giorni c’è Valencia».

Il riepilogo della partita

Virtus Bologna vs Panathinaikos AKTOR Athens: 84-79

(19-20, 40-43, 60-56)

Virtus: Bello 11, Frazier 10, Carr 8, Kokila 10, Moore Jr. 9, Edwards 2, Baldasso, Alston Jr., Hackett 4, Ferrari, Diarra 15, Diouf 15.

Panathinaikos: Kalaitzakīs, Francisco 10, Badio, Sloukas 10, Hayes-Davis 9, Rogkavopoulos, Nunn 18, Lessort 9, Yabusele 7, Bonga 10, Hernangómez, Mītoglou 6.

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