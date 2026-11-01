Virtus-Trieste, Parente: «Bisognerà fare molta attenzione e non lasciarli giocare al loro ritmo»

Riscatto. È questa la parola chiave per domani sera. Reduce da due sconfitte dolorose in Europa, la Virtus Costa Bologna vuole rialzare la testa. In campionato il record rimane immacolato (5-0), ma è in Eurolega che il motore sembra essersi ingolfato. Da fortino inespugnabile, il PalaDozza si è pian piano sgretolato vedendo infranta la propria inviolabilità. Contro Trieste l’obiettivo sarà quello di tornare a festeggiare sospinti dal calore del pubblico di casa, ma non sarà una passeggiata.

Nonostante il bilancio complessivo sia in negativo (2-3), i giuliani hanno dimostrato più e più volte un notevole spirito combattivo. Contro corazzate come Milano (83-79), Venezia (82-87) e Varese (85-84) il gap è stato tutt’altro che ampio. In seguito al terremoto societario estivo e con un roster che stentava a prendere forma, i biancorossi alla fine sono riusciti a muoversi con intelligenza sul mercato. Fondamentali la conferma di un leader come Ross e l’aggiunta last minute di Jones, un diamante grezzo che sta già luccicando (15.2 punti e 8.8 rimbalzi di media). Oltre a loro, si stanno rivelando azzeccate anche le scelte di richiamare in Italia un tiratore mortifero come Galloway e un’ala dall’estrema duttilità che risponde al nome di McDermott.

Le Vu Nere giungono all’impegno di LBA affaticati dagli appuntamenti europei e con il morale a terra, dopo la beffa all’ultimo respiro contro il Beşiktaş. Trieste punta a proseguire nella sua scalata, mentre la Virtus intende mantenere il primato in solitaria. La palla a due è fissata per domani alle 20.00 al Madison di Piazza Azzarita.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente in vista di Virtus-Trieste

«Quella di domani è una partita per la quale dovremo fare attenzione dall’inizio. L’approccio sarà determinante: dovremo cercare di settare il tono difensivo immediatamente, perché è una squadra che ha quattro punti, ma ne potrebbe avere di più. Loro hanno rotazioni corte, ma ruoli ben definiti, dato che ognuno sa cosa deve fare. Trieste ha molto, molto talento in attacco dato che ti possono far male da tre punti e ti possono far male con i pop sui cambi difensivi, perché hanno veramente talento diffuso in tutte le posizioni. È ovvio che Colbey Ross detta i ritmi della partita, ma poi hanno giocatori esperti come Galloway e rookie interessanti come Jones. Quindi bisognerà fare molta, molta attenzione e non lasciarli giocare al loro ritmo. La parte difensiva sarà la chiave della partita».

Le informazioni sulla partita

Virtus Costa Bologna vs Pallacanestro Trieste, Lunedì 2 novembre ore 20.00, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Lorenzo Baldini, Christian Borgo, Alessandro Nicolini.

Diretta: LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Tommaso Baldasso.

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