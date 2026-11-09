Virtus-Verona, Mumbrú: «Quello che facciamo è sì per il presente ma soprattutto per il futuro»

Con il cuore. La Virtus Costa Bologna si regala un sorriso nel posticipo del lunedì sera, superando a pieni voti l’esame Tezenis Verona. Senza Baldasso, Bello, Alston Jr. e Kokila, le Vu Nere mettono comunque a referto 95 punti. Dopo un primo quarto in cui la Scaligera mostra gli artigli, nei secondi 10 minuti gli uomini di Mumbrú riescono a scavare il solco con le iniziative di Moore Jr. La formazione veneta non si dà per vinta, e all’uscita dalla pausa lunga torna prepotentemente nella contesa. Tuttavia, nel quarto e ultimo periodo i bianconeri stringono le maglie difensive e in attacco si affidano alla mano mancina di Frazier. Al 40esimo minuto, il punteggio recita 95-81.

Tra le fila di coach Ramagli, i fari più luminosi sono sicuramente Jermaine Samuels (20 punti, ma anche 4 palle perse) e Andrea Loro (13 punti e 8 rimbalzi). Meno dominante rispetto al solito Mike Tobey (9 punti e 7 rimbalzi), limitato dai falli ma anche ben arginato da una difesa di caratura d’Eurolega.

Per la squadra bolognese, a brillare è il trio composto da Wendell Moore Jr. (20 punti), Trent Frazier (17 punti) e Marcus Carr (13 punti e 4 assist). Segnali di ripresa anche da parte di Momo Diouf, autore di una prova solida da 6 punti e 9 rimbalzi. La nota più dolente di serata però è senza dubbio l’infortunio di Casarin (distorsione al ginocchio sinistro), caduto male nel tentativo di recuperare un pallone vagante a pochi minuti dal termine.

Le parole di coach Mumbrú dopo Virtus-Verona

«Una partita tesa per noi perché arrivavamo a questa partita dopo aver perso 4 partite consecutive in casa. Abbiamo visto come la squadra fosse tesa data la questione dei liberi iniziale. Dopo il primo tempo siamo poi riusciti a entrare in controllo della partita, anche per merito di Verona che ha giocato un buon primo tempo: poi dal terzo quarto siamo riusciti a entrare in controllo della partita e del ritmo che siamo riusciti a mantenere fino alla fine. Fatemi aggiungere una cosa: ora abbiamo una giovane squadra di giocatori che non possiamo considerare esperti, quindi è normale che possano esserci degli up&down.

Dobbiamo continuare a costruire e migliorare non solo per quest’anno ma anche guardando anche a più avanti, in un processo di crescita che contempla anche momenti di discesa e sofferenza. Sono state sconfitte sofferte ma è stato importante che i tifosi siano sempre stati con noi, vale a dire una cosa che non ci ha mai fatto sentire soli. Loro sono importanti per noi per il loro supporto e penso abbiano capito che ogni tanto i giovani possono prendere brutte decisioni. Cercheremo di essere veloci nel migliorare, ma grazie perché so che può essere stato difficile vederci dopo 4 sconfitte di fila in casa.

La battaglia a rimbalzo sapevamo sarebbe stata importante perché loro erano la prima contro noi che eravamo la seconda. Stasera abbiamo perso la battaglia a rimbalzo, ma è vero che nell’ultimo quarto siamo riusciti a imporre il controllo proponendo il nostro gioco.

Problema la partenza? Vero, lavoriamo duro per migliorare. A livello mentale abbiamo iniziato male ma fare 1/8 ai liberi può provocare un calo di energie. Quando vieni da sconfitte toste (soprattutto con alcune partite in cui avevi il controllo) il linguaggio del corpo è diverso quando hai fatto 100 battaglie rispetto a se ne hai fatte 1000. Noi non abbiamo veterani come la Virtus ha avuto in passato, perché ora abbiamo giovani per il futuro del Club. Dobbiamo continuare a lavorare perché quello che facciamo è sì per il presente ma soprattutto per il futuro».

Il riepilogo della partita

Virtus Costa Bologna vs Tezenis Verona: 95-81

(21-22, 42-36, 68-63)

Virtus Costa Bologna: Frazier 17, Carr 13, Casarin 9, Moore Jr. 20, Edwards, Baiocchi, Berlingeri, Hackett 8, Ferrari 8, Diarra 8, Klintman 6, Diouf 6.

Tezenis Verona: Oliveri, Samuels Jr. 22, Poser 4, Zumerle, Tobey 9, Loro 11, Andrews 9, Ambrosin 7, Zampini 10, Melendez 7, Barbitch 2.

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