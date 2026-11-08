Virtus-Verona, Parente: «Di fronte avremo una squadra che ama controllare il ritmo»

Altro Monday Night al PalaDozza. Contro Verona sarà la quinta e ultima partita di fila tra le mura amiche. Già materializzatosi il poker di sconfitte, la Virtus Costa Bologna vuole evitare a tutti i costi la stangata definitiva. Di fatto, l’ultima vittoria risale al 25 ottobre, quando gli uomini di Mumbrú completarono una strepitosa rimonta dal -19 per battere i rivali dell’Olimpia Milano. Poi, improvvisamente la luce si è spenta e tutto si è fatto più in salita.

L’attacco ha perso notevolmente brillantezza, mentre la difesa si è rapidamente sfaldata. I dati parlano chiaro: circa 97 punti di media subiti nelle ultime quattro uscite tra LBA ed Eurolega. Decisamente troppi. Dunque, prima di pensare alla fase offensiva, va stretto ben più di qualche bullone lì dietro. Inoltre, al Madison di Piazza Azzarita farà il suo gradito ritorno Alessandro Ramagli, eroe della promozione bianconera nel 2017, che in occasione verrà anche introdotto nella prestigiosa Hall of Fame della Virtus.

La formazione veneta attualmente vanta un record di 3-3, tra cui spicca il meritato successo ai danni delle Scarpette Rosse (75-72). Si tratta di una squadra propositiva, che ama controllare il ritmo, forte di un nucleo italiano di tutto rispetto. Zampini (11.2 punti e 5 assist) e Loro (11 punti e 4.8 rimbalzi) rappresentano senza alcun dubbio il cuore e l’anima del roster. Tuttavia, a prendersi i riflettori in questa prima tranche di campionato è stato Mike Tobey (18.2 punti e 11.8 rimbalzi), costante spina nel fianco per tutte le avversarie di Verona. La sfida non sarà facile, ma la Virtus vuole rialzare la testa per scongiurare altri scivoloni in Italia. L’appuntamento è fissato per domani sera alle 20.00 nel tempio della pallacanestro italiana.

Le parole del vice allenatore Daniele Parente prima di Virtus-Verona

«Fondamentale domani per noi recuperare il nostro ritmo di gioco che non abbiamo espresso nelle ultime partite, ritmo che ci permette di affrontare la gara come vogliamo. Di fronte avremo una squadra che ama controllare il ritmo: Verona è prima in campionato per rimbalzi totali, sia offensivi che difensivi dunque una delle chiavi sarà sicuramente controllare l’area e i tabelloni. Verona ha giocatori con caratteristiche tecniche molto chiare e sarà su questo aspetto che noi dovremo lavorare nel corso della gara. Vogliamo ritrovare fiducia e mettere in pratica quello che abbiamo fatto in allenamento».

Le informazioni sulla partita

Virtus Costa Bologna vs Tezenis Verona, Lunedì 9 novembre ore 20.00, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Mark Bartoli, Marco Attard, Simone Patti.

Diretta: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205), LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Tommaso Baldasso.

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