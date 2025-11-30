1vs1 – Bologna-Cremonese

Orsolini, Odgaard, Bernardeschi e Dallinga hanno firmato il poker rifilato al Salisburgo nel quinto turno di League Phase di Europa League, e lunedì 1 dicembre sono chiamati a ripetersi. La Cremonese di Nicola soffre molto nei duelli individuali, e la qualità dei rossoblù potrebbe fare la differenza. Ecco i tre duelli che potrebbero indirizzare Bologna-Cremonese.

Vardy vs Lucumí – L’attaccante inglese contro il centrale colombiano: all’insegna dell’imprevedibilità

Jamie Vardy, 38 anni, rappresenta il principale riferimento offensivo grigiorosso.

Con 8 presenze e 603 minuti all’attivo, ha già messo a referto 2 gol su 7 tentativi, 5 passaggi chiave e 6 falli subiti: un bilancio che evidenzia la fatica dei difensori nel seguirlo quando attacca lo spazio. Questa volta ci proverà Jhon Lucumí, sulla via della conferma insieme a Heggem. Sarà compito del colombiano contenere l’inglese, ma Italiano può stare tranquillo vedendo le prestazioni recenti fornite dal centrale: 5/6 duelli vinti contro Napoli e Udinese, 9 recuperi difensivi e altrettanti rinvii. Con 15 duelli vinti su 18 negli ultimi due match, la velocità e la solidità del colombiano sembrano destinate a prevalere sull’imprevedibilità dell’inglese.

Ferguson vs Vandeputte – Il leader scozzese contro la mezz’ala belga: equilibrio contro fantasia

In Bologna-Cremonese il duello tra Ferguson e Vandeputte sarà centrale:

lo scozzese, con 12 presenze, abbina inserimenti e solidità difensiva con l’84% di precisione nei passaggi e 1.5 contrasti vinti a gara; il belga, miglior assistman della scorsa Serie B con 14 assist, in Serie A produce 2.1 passaggi chiave e 1.2 dribbling riusciti a partita, confermandosi il motore creativo della Cremonese: equilibrio e intensità contro fantasia e rifinitura, un duello che può indirizzare la gara.

Bernardeschi vs Pezzella – Il fantasista italiano contro il laterale grigiorosso

Contro il Salisburgo, Federico Bernardeschi ha dominato la corsia mancina e firmato il suo primo gol in Europa League con il Bologna. Inoltre, è stato il giocatore con più cross realizzati (9, di cui 5 precisi), 100% di passaggi lunghi realizzati e il secondo giocatore offensivo rossoblù per tocchi (48, secondo solo ai 56 di Orsolini). Per confermarsi anche in campionato dovrà superare la marcatura di Giuseppe Pezzella, 28 anni in 8 presenze, vanta una media di 0,8 dribbling subiti a partita, il 51% di duelli vinti e 12 possessi persi. Non sarà l’avversario più ostico che Bernardeschi troverà fino a fine stagione, ma resta un ostacolo da non sottovalutare.

Tre duelli, tre zone nevralgiche del campo. Bologna-Cremonese si giocherà anche qui, nei dettagli e nei faccia a faccia. E “1vs1” è qui per raccontarli

