Rossoblù, tutti verso il Dall’Ara

Sono già oltre 20mila i tifosi rossoblù che hanno scelto di assicurarsi il proprio posto al Dall’Ara per la nuova stagione. Numeri che confermano l’interesse attorno al Bologna e che permettono di guardare con fiducia alla prima gara interna di campionato, quella contro la Lazio del 24 agosto alle 18.30, che segnerà anche l’esordio ufficiale di Domenico Tedesco davanti al suo nuovo pubblico.

Abbonamenti, una base solida

Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Stefano Brunetti, la campagna abbonamenti ha raggiunto una quota di oltre 20mila tessere, un dato in linea con quello delle ultime stagioni, anche se quest’anno manca l’Europa. C’è ancora tempo per aumentare il numero: sarà infatti possibile sottoscrivere l’abbonamento fino al 21 agosto.

Intanto, è partita ieri mattina la prevendita per Bologna-Lazio. Fino alle 22 di oggi potranno usufruire della prelazione i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 6 agosto. Per loro è prevista la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti con la formula Premium e fino a due con quella Standard.

Dall’Ara, il pubblico verso un nuovo traguardo

Il dato attuale lascia pensare che il numero possa crescere ulteriormente nelle prossime settimane. Con una base superiore alle 20mila tessere, arrivare almeno a quota 25mila spettatori di fede rossoblù appare un’ipotesi concreta. E nonostante la partita sia fissata per un lunedì alle 18.30, l’interesse per la prima sfida ufficiale al Dall’Ara resta alto.

A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la presenza di Domenico Tedesco per la prima volta sulla panchina rossoblù davanti al proprio pubblico.

L’attesa per il debutto al Dall’Ara

L’estate del Bologna non è stata finora particolarmente brillante sul piano dei risultati, ma questo non sembra aver ridotto l’attesa sotto le Due Torri. Anzi, la possibilità di vedere finalmente la squadra in una gara ufficiale al Dall’Ara dopo mesi di pausa rappresenta già un motivo sufficiente per richiamare il pubblico.

Un ulteriore impulso potrebbe arrivare dall’amichevole di Ferragosto contro il Brighton, sfida prestigiosa che precederà di pochi giorni il debutto casalingo in campionato.

Una prima da vivere

Il 24 agosto, dunque, il Dall’Ara è pronto a tornare protagonista. La prima gara interna della stagione conserva sempre un significato particolare, soprattutto dopo mesi senza partite ufficiali davanti al proprio pubblico. Quest’anno, inoltre, non ci sarà la Coppa Italia a fare da primo appuntamento stagionale.

A tutto questo si aggiunge una nuova guida tecnica: sarà proprio Tedesco a vivere il suo primo confronto ufficiale al Dall’Ara. Gli ingredienti per una serata da grande pubblico, dunque, sembrano già esserci.

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