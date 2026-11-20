Questa domenica al Dall’Ara, nella sfida contro l’Udinese, debutterà la nuova maglia celebrativa rossoblù. Il club di Joey Saputo vuole celebrare i 25 anni di collaborazione con l’azienda Macron. Per lanciarla il club bolognese ha scelto Carlo Nervi e Riccardo Orsolini come testimonial. Entrambi titolari fissi del numero 7. Un ponte visivo fra passato e presente, fra il 2001 e il 2026.

Nervo e Orso: simboli della nuova maglia celebrativa

Tante coincidenze si intrecciano in un unico filo rossoblù, che unisce passato e presente.

Carlo Nervo, numero 7 storico, 400 presenze ufficiali in rossoblù dal 1994 al 2005. Era chiaramente in campo nel 2001, anno di inizio della collaborazione fra l’azienda bolognese e il club della città. Come ricorda Gianluca Sepe, nel Resto del Carlino, la stagione 2001-2002, vide il Bologna settimo in classifica, soltanto un posto più in alto rispetto ad oggi. Con Guidolin in panchina che guidava lungo il campo Pagliuca, Signori, Nervo, il Sindaco della fascia, l’avvocato Pecchia e i 12 gol di Julio Cruz.

Nervo passa il testimone a Riccardo Orsolini, che coglie l’eredità moderna della 7, con 314 presenze ufficiali e 89 gol in rossoblù dal 2018 ad oggi. Il marchigiano, come il suo predecessore veneto, sono due vere e proprie bandiere delle rispettive epoche.

La nuova maglia rossoblù riflette il passato

Con colori più accesi, rispetto a quelli a cui siamo abituati oggi, ma fedeli a quelli della divisa della stagione 2001-2002, ma soprattutto l’unico e inconfondibile rossoblù. Al centro, la scritta traslucida “25 anni insieme”. Questo kit si inserisce all’interno del progetto “Da Bologna per Bologna”, che racconta un pezzo di storia del club bolognese e dell’azienda dello stesso territorio.

La maglia è stata presentata al Macron Campus di Valsamoggia e subito dopo messa in vendita sul sito ufficiale del BFC. L’edizione limitata di 2.001 pezzi, tutti numerati, è quasi andata sold out in appena un’ora dal suo lancio, ancor prima del debutto. L’inerzia che spinge i tifosi ad acquistare un pezzo di storia che in futuro ricorderà la stagione 2026 -2027 come quella sotto la guida di Palladino che sta riportando il Bologna in alto, proiettandola verso l’Europa.

Indossata in anteprima da appassionati e tifosi grazie all’azienda Macron che ha voluto offrire questa possibilità a vari personaggi importanti relativi al club, come Marco di Vaio e Jesse Saputo (figlio del patron che gioca nella primavera rossoblù), passando per Claudio Fenucci, amministratore delegato, e Gianluca Pavanello, CEO di Macron. Oltre agli imprenditori, anche a personaggi di intrattenimento come il rapper Sonny Uno, o lo youtuber e cantante Nelson Venceslai. Tutti loro sono fotografati nelle loro case o nei loro posti di lavoro, immagini poi pubblicate sui social, che hanno spinto i tifosi a non perdere l’occasione di acquistare una maglia numerata.

Un forte legame e tanta emozione rappresenta questa nuova divisa, che debutterà domenica al Dall’Ara. Quale posto migliore per custodire un ricordo che resterà nelle menti dei tifosi e non solo.

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