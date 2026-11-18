Un altro tassello nella storia rossoblù è pronto a essere aggiunto da Riccardo Orsolini. Domenica pomeriggio al Dall’Ara, nella sfida casalinga contro l’Udinese, l’esterno ascolano taglierà il prestigioso traguardo delle 315 presenze con la maglia del Bologna.

Non si tratta di un numero banale, ma di un passo che consolida ulteriormente il suo status di vera e propria bandiera del club emiliano, confermato anche dal rinnovo firmato in estate fino al 2031. Dal suo arrivo nel gennaio del 2018 a oggi, il numero 7 ha attraversato diverse gestioni tecniche – da Donadoni a Palladino, passando per Mihajlovic, Motta e Italiano – collezionando finora 314 apparizioni e 89 reti che lo collocano già nella top ten dei migliori marcatori di sempre.

Aggancio a Sansone e mirino su Savoldi

Per quanto riguarda la classifica all-time delle presenze, Orsolini occupa attualmente il 18° posto dopo aver già superato figure iconiche come Mirko Pavinato e Dino Ballacci. Scendendo in campo contro i friulani, il 29enne aggancerà al 17° posto Raffaele Sansone, leggenda italo-uruguaiana capace di vincere 4 Scudetti e 2 Coppe dell’Europa Centrale sotto le Due Torri, incantando persino Pier Paolo Pasolini.

Ma la scalata non si fermerà qui. Appena due lunghezze più avanti, a quota 317 presenze, c’è infatti Giuseppe Savoldi. Come riportato da Davide Centonze su Più Stadio oggi, l’obiettivo è superare presto anche “Beppe Gol” per poi puntare altri mostri sacri come Cervellati (320) e Pascutti (336), infortuni permettendo.

Udinese, un dolce ricordo per il numero 7

La sfida contro i bianconeri ha poi un sapore del tutto particolare. Proprio contro l’Udinese, il 30 settembre 2018 al Dall’Ara, Orsolini segnò il suo primo gol in Serie A decidendo la rimonta per 2-1 al 79’ su assist di Mattiello.

Che parta dall’inizio o a gara in corso, come accaduto recentemente a Parma, mister Palladino conta sul suo sinistro per centrare la quinta vittoria consecutiva. La storia continua, con la leggenda sempre più a portata di mano.

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